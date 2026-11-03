UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Stuttgart, karşılaşma öncesinde yaptığı sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. RAMS Park'taki bir hoparlörün fotoğrafını paylaşan Alman ekibi, gelen tepkilerin ardından gönderilerini sildi ve Türkçe bir özür mesajı yayımladı. Galatasaray ise Stuttgart'ın özür mesajına Almanca yanıt verdi.

STUTTGART'IN HOPARLÖR PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ

Stuttgart, Galatasaray maçı öncesinde RAMS Park'ta bulunan bir hoparlörün fotoğrafını düşünen yüz emojisiyle paylaştı. Alman kulübü, yaklaşık bir saat sonra ilk gönderisini alıntılayarak "Küçük bir şaka. Yarınki maçı heyecanla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ancak paylaşımlar, Galatasaray taraftarlarının tepkisini çekti. Tepkilerin ardından Stuttgart, her iki gönderisini de sildi.

STUTTGART'TAN TÜRKÇE ÖZÜR MESAJI

Yaşananların ardından Stuttgart, resmi sosyal medya hesabından Türkçe bir açıklama yayımlayarak Galatasaray camiasından özür diledi. Alman kulübünün açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Sevgili Gala camiası,

Stadyumunuzdan paylaştığımız gönderiyle kimseyi kırmak gibi bir niyetimiz yoktu. Eğer böyle bir durum yaşandıysa özür dileriz. İstanbul'daki misafirperverliğiniz ve kulüplerimiz arasındaki iyi iş birliği için minnettarız. Harika stadyumunuzda, adil ve heyecan dolu bir maç olması dileğiyle."

GALATASARAY'DAN ALMANCA YANIT

Galatasaray, Stuttgart'ın özür mesajına kayıtsız kalmadı. Sarı-kırmızılı kulüp, Alman ekibinin paylaşımını alıntılayarak Almanca bir yanıt verdi.

Galatasaray'ın mesajında şu ifadeler kullanıldı:

"Danke! Wir freuen uns darauf, euch in unserem Stadion mit einer der besten Fußballatmosphären der Welt begrüßen zu dürfen. Auf ein tolles Spiel!"

Sarı-kırmızılı kulübün mesajının Türkçe karşılığı ise şöyle:

"Teşekkürler! Sizleri dünyanın en iyi futbol atmosferlerinden birine sahip stadımızda ağırlamayı dört gözle bekliyoruz. Harika bir maç olsun!"

İki kulübün karşılıklı mesajlarıyla maç öncesinde yaşanan paylaşım tartışması sona erdi.