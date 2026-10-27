SPK, Tera Portföy, Pusula Portföy ve Atlas Portföy'ün kurucusu olduğu tasfiye kapsamındaki yatırım fonlarında ödeme esaslarını belirledi. Ara ödemelerde para piyasası fonlarına öncelik verilecek. Fon bazında yapılacak ara ödeme, net yatırım tutarını ve 1 milyon lirayı aşamayacak.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Tera Portföy Yönetimi AŞ, Pusula Portföy Yönetimi AŞ ve Atlas Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu tasfiye kapsamındaki yatırım fonlarında ödeme sırasını ve sınırlarını belirledi. Ara ödemelerde ilk sırayı, unvanında “para piyasası” ibaresi bulunan fonlar alacak.

SPK'nin 27 Ekim 2026 tarihli ve 76/1903 sayılı kararıyla duyurduğu esaslar, aynı gün 33413 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 7596 sayılı Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun kapsamında uygulanacak. Kurulun 17 Eylül 2026 tarihli kararlarıyla tasfiye kapsamına alınan fonların tasfiyesine başlanacak.

Pusula Portföy ve Atlas Portföy'ün kurucusu olduğu fonların tasfiyesini Ziraat Bankası, Tera Portföy'ün kurucusu olduğu fonların tasfiyesini ise Türkiye İş Bankası gerçekleştirecek. Süreç, SPK koordinasyonunda TMSF, Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), İstanbul Takas ve Saklama Bankası, BDDK, iki banka ve ilgili diğer kuruluşlarla yürütülecek.

ARA ÖDEMEDE 1 MİLYON LİRA SINIRI

Fon pay sahiplerine, kanunun 4'üncü maddesinin ikinci veya üçüncü fıkrası ile Kurulun 30 Eylül ve 15 Ekim 2026 tarihli kararları çerçevesinde ara ödeme yapılacak.

İkinci fıkra kapsamındaki ara ödeme, MKK'nin endeksleme uygulamadan hesapladığı net yatırım tutarını ve 1 milyon lirayı geçemeyecek.

Dağıtılabilir nakdin ara ödemelerin tamamını karşılamaya yetmediği üçüncü fıkra kapsamındaki durumlarda, MKK'nin her pay sahibi için hesaplayıp tasfiyeyle görevli bankalara ilettiği tutarlar esas alınacak. Ödeme; net yatırım tutarı, belirlenen tarihler itibarıyla hesaplanan tutar ve 1 milyon liralık tavan arasından en düşük olanı aşamayacak.

Bu hesaplamada para piyasası fonları için 17 Eylül 2026 tarihli tasfiye kararından önceki gün sonu tutarı dikkate alınacak. Diğer fonlarda ise ara ödeme tutarının hesaplandığı tarihten önceki gün sonu tutarı kullanılacak.

Fonun dağıtılabilir nakdi, tasfiye karar tarihinden önceki gün sonunda geçerli birim pay fiyatı ve ödemeye esas katılma payı adedi üzerinden hesaplanan toplam tutarı karşılıyorsa ara ödeme yerine nihai ödeme yapılacak.

DİĞER FONLARDA SIRAYI NAKİT ORANI BELİRLEYECEK

Para piyasası fonları dışındaki fonlarda ödeme sırası, dağıtılabilir nakdin toplam ara ödeme yükümlülüğüne oranına göre belirlenecek. Ödemeler, bu oranı en yüksek olan fondan başlayacak.

Aynı veya yakın karşılama oranına sahip fonlar arasında, mevcut nakitle ara ödemesi karşılanabilecek yatırımcı sayısına bakılacak. Bankalar, en fazla yatırımcıya ödeme yapılabilecek fona öncelik verecek.

Bir fondaki dağıtılabilir nakit toplam ara ödeme tutarına yetmezse, MKK'nin hesapladığı ara ödeme tutarı en düşük yatırımcıdan en yüksek yatırımcıya doğru sıralama oluşturulabilecek.

Bankalar, likit varlık büyüklüğü ve ara ödeme tutarları üzerinden en fazla sayıda yatırımcıya ödeme yapılmasını sağlayacak analizler de yapabilecek. Bu analizler sonucunda tüm fon pay sahipleri için uygulanacak asgari bir ara ödeme tutarı belirlenmesine ve bu tutara kadar ödeme yapılmasına SPK onay verebilecek.

KİMLERE ÖDEME YAPILMAYACAK?

Duyuruda, tasfiye ve geri kazanım hesabından ödeme yapılmayacak kişi ve kurumların kapsamı da belirlendi.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 104, 106 veya 107'nci maddelerinde düzenlenen fiillerin, tasfiye kapsamındaki fonlar tarafından, bu fonlarla birlikte hareket edilerek veya fonların iştirakiyle işlenmesi halinde özel hüküm uygulanacak. Bu fiilleri işlediği ya da bunlarla birlikte hareket ettiği SPK tarafından tespit edilen ve MKK tarafından tasfiyeyle görevli kuruluşlara bildirilen kişi ve kurumlara ödeme yapılmayacak.

Ara ödemeler sırasında yatırımcıların katılma payları iade alınmayacak. Payların iadesi nihai tasfiye ödemeleri sırasında yapılacak. Önceden yapılan ara ödemeler, yatırımcının nihai tasfiye kapsamında hak kazanacağı tutardan mahsup edilecek.

HESAPTAN AKTARIMDA DA PARA PİYASASI FONLARI ÖNCELİKLİ

Genel hisse iade hesabına aktarılan tutarların fonlara dağıtımında, ara ödemeleri tamamlamak amacıyla önce para piyasası fonları dikkate alınacak. Ara ödemeyi karşılama oranı en düşük ve net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olan yatırımcı sayısı en fazla olan para piyasası fonlarına öncelik verilecek.

Aktarımlar, mümkün olan en fazla sayıda yatırımcının ara ödemesini sağlayacak şekilde yapılacak. Bu dağıtımın ardından hesapta para kalırsa diğer fonlar için de aynı esaslar uygulanacak.