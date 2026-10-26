ANKA- Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’de değişikliğe gitti. Yeni düzenlemeyle, portföy ve yatırım sınırlamalarına uyum için öngörülen kademeli takvim kaldırılırken, tam ve nihai uyum için son tarih 31 Ocak 2027 olarak belirlendi.

SPK’nin resmi internet sitesinde yayımlanan duyuruda, Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’in 4.3. maddesinde değişiklik yapıldığı bildirildi.

KADEMELİ UYUM TAKVİMİ KALDIRILDI

Duyuruda, kamu kurumları ve iştiraklerinin para ve sermaye piyasası araçlarına ilişkin istisnaları tanımlayan hükmün, ilgili tebliğde yer alan hükümler saklı kalmak üzere kaldırıldığı belirtildi.

SPK’nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Kurulumuzun i-SPK.52.4 (20.06.2014 tarih ve 19/614 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul edilen Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’in (Rehber) (4.3.) maddesinde değişiklik yapılmıştır. Rehber’in 4.3 maddesinin ikinci fıkrasındaki kamu kurum ve iştiraklerinin para ve sermaye piyasası araçlarına ilişkin istisnaları tanımlayan (a) bendi, III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nde yer alan aynı kapsamdaki hükümler saklı olmak üzere kaldırılmıştır.

Ayrıca, son dönemde piyasalarda meydana gelen gelişmeler dikkate alınarak, Rehber’in 4.3 maddesinin birinci fıkrasındaki portföy ve yatırım sınırlamalarına uyumu düzenleyen ve 31 Ekim 2026, 30 Kasım 2026 tarihlerinde kademeli uyum ile 31 Aralık 2026 tarihinde ise tam ve nihai uyum süresi veren, Rehber’in 4.3. maddesinin sekizinci fıkrasındaki uyum takvimi güncellenmiştir. Buna göre kademeli uyum hükümleri uygulanmaksızın, portföy ve yatırım sınırlamalarına nihai ve tam uyum için son tarih 31 Ocak 2027 olarak belirlenmiştir."