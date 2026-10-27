Türkiye'nin sesi sözcü.com.tr'nin Genel Yayın Yönetmeni Ercüment İşleyen gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesine dair bir bilgi verilmezken İşleyen'in sağlık kontrollerinin ardından Vatan Emniyet'e götürüldü. İşleyen, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

ERCÜMENT İŞLEYEN KİMDİR?

Gazetecilik kariyerine muhabir olarak başlayan Ercüment İşleyen, meslek hayatı boyunca Türkiye'de ve yurt dışında yaşanan çeşitli gelişmeleri takip etti.

Bir dönem Balkanlar'da savaş muhabirliği yapan İşleyen, Milliyet Gazetesi'nde Haber Araştırma Müdürlüğü ve İstihbarat Müdürlüğü görevlerini üstlendi. 2000 yılında milliyet.com.tr'nin yayın yönetmenliğini üstlenen İşleyen, daha sonra Demirören Medya Dijital Grup Başkanlığı ve İcra Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Bu görevini beş yıl sürdüren İşleyen, ardından Hürriyet'te Dijital İçerik Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi olarak yaklaşık üç yıl çalıştı. Daha sonra Halk TV'ye geçen İşleyen, halktv.com.tr'nin Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürüttü.

İşleyen, buradan ayrılmasının ardından Sözcü'ye transfer oldu ve Ağustos 2024'te sozcu.com.tr Genel Yayın Yönetmenliği görevine başladı.