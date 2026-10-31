Sosyal medya platformlarına getirilecek yeni kısıtlamalar kapsamında milyonlarca hesabı ilgilendiren düzenleme yarın yürürlüğe giriyor. Düzenlemede, ebeveyn onayı olsa bile uygulanacak yaş sınırlamaları, 15-17 yaş grubuna yönelik kısıtlamalar ve kimlik bilgisi paylaşmadan e-Devlet üzerinden yapılacak doğrulama sistemi gibi pek çok özellik yer alacak. İşte, tüm ayrıntılar...

Türkiye’de sosyal medya kullanımına yaş sınırı getiren düzenleme, yarın, 1 Kasım’da yürürlüğe giriyor. Yeni kurallar kapsamında 15 yaşını doldurmamış kişilerin sosyal medya kullanması engellenecek. Bu yaş grubunun mevcut hesapları, kullanıcıya bildirim gönderilerek tüm verileriyle birlikte kalıcı olarak silinecek.

Yaklaşık 8,3 milyon çocuğu ve ailelerini doğrudan ilgilendiren düzenlemeye göre, anne babanın rızası olsa da 15 yaş altındaki çocuklar için sosyal medya platformlarında hesap açılamayacak.

YAŞ DOĞRULAMASI İÇİN SON TARİH 31 MART 2027

Yaş doğrulaması, e-Devlet üzerinden üretilecek şifreli bir “yaş doğrulama belirteci” ile anonim olarak yapılacak. Platformlarla ad, soyad, doğum tarihi veya T.C. kimlik numarası paylaşılmayacak.

Mevcut hesap sahiplerinin tamamının 31 Mart 2027’ye kadar bu kontrolü en az bir kez tamamlaması gerekecek. 18 yaş ve üzerindeki kullanıcılar, e-Devlet üzerinden yapacakları tek seferlik teyitle platformları kullanmayı sürdürecek.

15-17 YAŞ GRUBUNA 'ÇOCUK HESABI' STATÜSÜ

Üç kademeli yaş uygulamasında 15-17 yaş aralığındaki gençlerin profilleri “çocuk hesabı” statüsüne geçirilecek. Bu hesaplarda canlı yayın açma, sonsuz içerik akışı ve kişiselleştirilmiş reklam gibi özellikler sınırlandırılacak.

Takipçi listeleri gizlenecek, hesaplar başka kullanıcılara önerilmeyecek. Yalnızca çocuğun takip ettiği hesaplardan mesaj kabul edilecek. Bu yaş grubunda ekran görüntüsü alınmasını engelleyen teknik kısıtlamalar da uygulanacak.

Dijital oyunlar ise sosyal medya kısıtlamasının dışında tutulacak. Çocuklar yaş etiketlerine uygun oyunlara erişebilecek; oyun içi harcamalar ebeveyn denetiminde olacak.

PLATFORMLARA CİRONUN YÜZDE 3’ÜNE KADAR CEZA

Düzenleme, çocuklara veya ebeveynlere idari para cezası getirmiyor. Yükümlülüklere uymayan platform sağlayıcıları ise bir önceki yılki küresel cirolarının yüzde 3’üne kadar idari para cezasıyla karşılaşacak.

İhlallerin sürmesi halinde reklam yasakları ve internet bant genişliğinin yüzde 90 oranında daraltılması gündeme gelecek. Günlük 10 milyondan fazla erişime sahip büyük platformların, olası mahkeme veya erişim kısıtlama kararlarını en geç bir saat içinde uygulaması gerekecek.