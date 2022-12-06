Sosyal medya cinsel yaşamı nasıl etkiliyor?

Terapiye gelen çiftlerde en sık duyduğumuz sorunların başında eşlerden birinin internet ya da telefon başında fazla vakit geçirmesi ve eşiyle ilgilenmemesi geliyor…

Bu bağımlılıkla nasıl başa çıkılır?

SORU:

12 yıldır evliyim, eşimde son iki yıldır bir telefon ve sosyal medya bağımlılığı baş­ladı, tüm vaktini Instagram’da geçiriyor, sonra da tek kelime konuşmadan cinsellik yaşamak istiyor. Ben bunu istemiyorum, bu durumu nasıl çözeriz? D.T./ Konya

CEVAP:

İki kişinin beraber bir hayat kurmak için bir araya geldiği evlilik kurumunda eşlerden birinin kendine evliliğin dışında bir alana kaydırması evlilik anayasasına ters düş­mektedir. Duygusal uzaklaşma ve yaban­cılaşma zamanla cinsel hayatı da olumsuz etkiliyor. Birlikte kaliteli vakit geçirmeyen, beraber sohbet edemeyen, birlikte banyo yapıp aynı saatte yatmaya gitmeyen çiftler­de erotik paylaşım eksik kaldığı için cinsel yakınlık da bozuluyor, ihtiyacı olan ilgiyi almadığını düşünen eş kendini kullanılmış hissedebiliyor ve cinsel ilişkiyi reddederek tepkisini göstermeye çalışıyor. Sizin de eşi­nizle konuşarak aşırı telefon ve televizyon kullanımından duyduğunuz rahatsızlığı dile getirip, birlikte bir çözüm bulma konusunda ısrarcı olmanız uygun olur.

Problemimin kalıcı çözümü var mı?

SORU:

34 yaşındayım ve sertleşme sorunu yaşıyorum. Şimdiye kadar malum ilaçlarla durumu kurtardım ama sürekli ilaçlarla olmuyor. Bu sorunu kalıcı olarak çözmek istiyorum, bunun için ne yapmalıyım? K.S./İstanbul

CEVAP:

Yapılan çalışmalar hemen her yaş grubun­daki erkeklerde sertleşme sağlayıcı ilaç kullanımının arttığını gösteriyor. Normal koşullarda sağlığı yerinde, partneriyle cinsel yönden uyumlu bir erkeğin böyle sertleşme ilaçlarına ihtiyaç duymaması gerekir. Erkek cinsel fizyolojisinde sertleş­me refleksi kalp ve damar sağlığı ile doğ­rudan ilişkilidir. Bu nedenle 40 yaş üstü erkeklerde belirgin bir nedeni olmadan gelişen sertleşmeyi sağlayamama, oluşan sertliği sürdürememe ya da belirli po­zisyonlarda kaybetme durumunda bunun kalp sağlığı ve dolaşım bozukluğuna bağlı olabileceği düşünülür. Sertleşme sağla­yıcı ilaçları gelişigüzel kullanmak yerine sertleşme sorununun altında yatan nedeni araştırmak gerekir. Bunun için öncelikle bir üroloji ve kardiyoloji doktoruyla görü­şerek, gerekli tetkikler yaptırılmalıdır.

Benim sıkıntımın sebebi eşim mi?

SORU:

37 yaşında evli bir erkeğim. Eşim cinsel ilişki sırasında sürekli ne yapacağımı, nasıl yapacağımı söylüyor. Kendimi be­ceriksiz biri gibi hissediyorum. Sertleş­me sorunu bundan olur mu? E.F./Bolu

CEVAP:

Cinsel yaşamda yolunda gitmeyen şeyler, düzeltilmesi gereken konular cinsel bir­liktelik sırasında değil başka zamanlarda konuşulmalı, eleştiri sözleriyle değil istek ve dilek sözleriyle ifade edilmelidir. Sizin duru­munuzda eşinizin biraz sabırsız ve eleştirel olduğu düşünülebilir. Bu durumun sizde bir performans kaygısı yarattığı ve yetersizlik duygularına yol açtığı anlaşılıyor. Sürekli eleştirilme kızgınlık duygularına da yol açar. İfade edilemeyen bastırılmış kızgınlık duygusu erkeklerde cinsel isteksizlik ve sertleşme sorunlarının en önemli nedenidir.