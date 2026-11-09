SONAR Araştırma'nın son seçim anketine göre kararsızlar, sandığa gitmeyecekler ve görüş belirtmeyenlerin toplam oranı yüzde 33,1'e ulaştı. Bu kesim, araştırmada en büyük seçmen grubunu oluştururken herhangi bir partiye oy vermeyeceğini belirtenlerin oranı da son yılların en yüksek seviyelerinden biri olarak kaydedildi.

Türkiye'de seçmenlerin siyasi parti tercihlerine ilişkin kamuoyu araştırmalarında kararsızların oranı gündeme geldi. SONAR Araştırma'nın PGM Analiz sosyal medya hesabından paylaşılan son anketine göre kararsızlar, oy kullanmayı düşünmeyenler, geçersiz oy vereceğini belirtenler ve soruyu yanıtsız bırakanların toplam oranı yüzde 33,1 olarak ölçüldü.

Anket sonuçlarına göre herhangi bir partiye yönelik tercihini belirtmeyen seçmenlerin oranı, araştırmadaki en geniş grubu oluşturdu. Söz konusu veriler, iktidara yakın yazar Abdulkadir Selvi'nin de bugünkü köşe yazısında değerlendirdiği başlıklar arasında yer aldı.

KARARSIZLARIN ORANI YÜZDE 33,1 OLARAK AÇIKLANDI

SONAR Araştırma'nın paylaştığı sonuçlarda, kararsızlar ve oy kullanmayacağını belirtenlerin yanı sıra geçersiz oy vereceğini söyleyenler ile soruyu yanıtsız bırakanların toplam oranı yüzde 33,1 oldu.

Bu oranı değerlendiren Abdulkadir Selvi, kamuoyu araştırmalarında son dönemde özellikle kararsız seçmenlerin oranını takip ettiğini belirtti. Selvi, köşe yazısında, "Son birkaç aydır kararsızlar birinci parti seviyesine yükselmiş durumda" ifadelerini kullandı.

Kararsız ve görüş belirtmeyen seçmenlere yönelik özel bir araştırma yapılması gerektiğini savunan Selvi, SONAR'ın anketindeki yüzde 33,1'lik orana da dikkat çekti.

SELVİ'DEN KARARSIZ SEÇMEN DEĞERLENDİRMESİ

Selvi, farklı araştırma şirketlerinin yöneticileriyle de görüştüğünü belirterek kararsız seçmen oranındaki artışın birden fazla araştırmada gündeme geldiğini aktardı.

Selvi'nin köşe yazısında konuyla ilgili değerlendirmeleri şöyle:

“Kamuoyu araştırmalarında bir süredir dikkatle izlediğim bir veri var.

Önceleri partilerin oy oranlarına odaklanırdım. Şimdi ise o verinin üzerinde duruyorum. Çünkü anormal bir artış var. SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, 38 yıllık meslek hayatında ilk kez böyle bir veriyle karşılaştığını söyledi. O veri ne? Son birkaç aydır kararsızlar birinci parti seviyesine yükselmiş durumda. Ama sadece kararsızlar değil, Hakan Bayrakçı’nın da işaret ettiği gibi parti tercihini söylemeyenlerin oranı yüzde 33’e ulaşmış durumda.

Sadece SONAR’ın verileri ile hareket etmiyorum. Bu yazıyı yazmadan önce 3 ayrı kamuoyu araştırma şirketinin yöneticisiyle konuştum. Onlar da kararsızların oranındaki artışa dikkat çekiyorlar.

KARARSIZLAR ARTIŞTA

İktidar ve muhalefetin buna özel bir ilgi göstermesi gerekiyor. Kararsızlar ve görüş belirtemeyenlerle ilgili özel bir araştırma yapılmasına ihtiyaç var. SONAR’ın anketinde geçersiz oy kullanırım, kararsızım ve sandığa gitmem diyenlerin oranı yüzde 33.1 çıkıyor.

Son 5 aydır kararsızların oranında bir artış gözleniyor. Şu anda kararsızlar partisi birinci parti konumunda.

PARTİLERİN OY ORANI

SONAR’ın anketine göre kararsızlar dağıtıldığı taktirde partilerin oy oranı ise şöyle:

AK Parti yüzde 29.7, YENİ Parti 28.2, İYİ Parti 10.9, DEM Parti yüzde 9, MHP yüzde 4.9, Zafer Partisi yüzde 3.1, Anahtar Parti yüzde 3.1, CHP yüzde 3, Yeniden Refah Partisi yüzde 2.2, Büyük Birlik Partisi 1.3, TİP yüzde 1.3, diğer yüzde 3.3.

Burada aldatıcı olan bir nokta var. AK Parti birinci parti çıkıyor. İktidar bundan memnun. YENİ Parti ikinci parti çıkıyor. YENİ Parti bundan memnun. Ancak bu sonuç mutlu etmeye yeter ama seçim kazanmaya yetmez. Seçimlerin kazanılması için yüzde 50 artı 1 gerekiyor.

AK Parti’nin de muhalefetin de seçimleri kazanabilmek için oylarını ikiye katlaması gerekiyor.”