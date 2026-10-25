Gazeteci Fatih Altaylı, Ank-Ar’ın son genel seçim anketini paylaştı. “Yarın genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusunun yöneltildiği araştırmada, kararsız seçmenlerin dağılımı sonrası partilerin oy oranları da ortaya çıktı.

Gazeteci Fatih Altaylı, Ankara Araştırma ve Danışmanlık (Ank-Ar) tarafından gerçekleştirilen son genel seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. Katılımcılara “Yarın genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusunun yöneltildiği araştırmada, partilerin oy oranları açıklandı.

Altaylı, Ank-Ar araştırmalarına düzenli olarak yer vermesinin nedeninin sonuçlardaki değişimi takip etmek olduğunu belirtti.

ALTAYLI’DAN ANKET ARAŞTIRMASINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

Fatih Altaylı, araştırma şirketinin sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde, “En iyi ve en güvenilir olan mıdır bilemem. Bende yarattığı izlenim, makul sonuçlara ulaştığı yolunda. Sürekli aynı firmaya yer vermemin nedeni ise en azından trendi görmek” ifadelerini kullandı.

ANKETTE PARTİLERİN OY ORANLARI

Ank-Ar tarafından gerçekleştirilen araştırmada açıklanan oy oranları şöyle:

-AK Parti: Yüzde 21,9

-YENİ Parti: Yüzde 19,7

-İYİ Parti: Yüzde 8,5

-DEM Parti: Yüzde 6,7