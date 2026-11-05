SER-AR Araştırma'nın 2-4 Kasım'da 26 ilde 2 bin seçmenle yaptığı ankette AKP yüzde 30,5, YENİ Parti yüzde 26,8 destek aldı. “Bu pazar bir seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna verilen yanıtlarda CHP'nin oranı yüzde 2,4 oldu.

SER-AR Araştırma, kasım ayında gerçekleştirdiği seçim anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. 26 ilde 2 bin kişiyle yapılan araştırmada katılımcılara, "Bu pazar bir seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Anket sonuçlarında AKP yüzde 30,5 ile ilk sırada yer alırken, YENİ Parti yüzde 26,8 ile ikinci sıraya yerleşti. CHP'nin oy oranının ise yüzde 2,4 olarak ölçüldüğü açıklandı. İşte kasım ayı seçim anketinde partilerin oy oranları...

SER-AR SEÇİM ANKETİNİ 26 İLDE GERÇEKLEŞTİRDİ

SER-AR Araştırma tarafından gerçekleştirilen kasım ayı seçim anketinin saha çalışması 2-4 Kasım tarihleri arasında yapıldı. 26 ilde toplam 2 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmada, seçmenlerin olası bir seçimde hangi partiye oy verecekleri soruldu.

Araştırmanın güven aralığı yüzde 95, hata payı ise ± yüzde 1,65 olarak açıklandı. Katılımcılara yöneltilen "Bu pazar bir seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna verilen yanıtlar doğrultusunda partilerin oy oranları belirlendi.

AKP YÜZDE 30,5 İLE İLK SIRADA YER ALDI

Anket sonuçlarına göre AKP yüzde 30,5 oy oranıyla ilk sırada yer aldı. YENİ Parti ise yüzde 26,8 ile ikinci sırada ölçüldü. İki parti arasındaki fark 3,7 puan olarak hesaplandı.

Araştırmada DEM Parti yüzde 9,8 ile üçüncü sırada yer alırken, MHP yüzde 6,8, Zafer Partisi ise yüzde 6,5 oy oranına ulaştı. İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 5,9 olarak ölçüldü.

CHP'NİN OY ORANI YÜZDE 2,4 OLARAK AÇIKLANDI

SER-AR'ın paylaştığı araştırmada CHP'nin oy oranı yüzde 2,4 olarak kaydedildi. Anahtar Parti yüzde 3,9, Yeniden Refah Partisi yüzde 3,7 ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) yüzde 1,8 oranında oy aldı. Diğer partilerin toplam oy oranı ise yüzde 1,9 olarak açıklandı.

SER-AR KASIM AYI SEÇİM ANKETİNDE PARTİLERİN OY ORANLARI

Araştırmada açıklanan partilerin oy oranları şöyle sıralandı: