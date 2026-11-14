Şehirler arası yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması yarın başlıyor. Belirlenen tarihte kış lastiği takma zorunluluğuna uymayan işletmelere idari para cezası uygulanacak.

KIŞ LASTİĞİ TAKMAYAN TİCARİ ARAÇLARA CEZA KESİLECEK

Şehirler arası yük ve yolcu taşımacılığında kullanılan ticari araçların kış lastiği takması zorunlu olacak. Uygulama kapsamında, araçlarına kış lastiği taktırmayan işletmeler hakkında cezai işlem uygulanabilecek.

SOĞUK HAVADA YAZ LASTİĞİ FREN MESAFESİNİ UZATIYOR

Araçlarda güvenli sürüşün sağlanmasında lastik seçimi önemli rol oynuyor. Özellikle hava sıcaklığının 7 derecenin altına düşmesiyle kış lastiği kullanılması, yol tutuşunun korunması açısından büyük önem taşıyor.

Soğuk havalarda sertleşen yaz lastikleri, karlı ve buzlu zeminlerde yeterli yol tutuşu sağlayamıyor. Bu durum fren mesafesinin uzamasına, aracın kaymasına ve sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesine neden olabiliyor.

Kış lastikleri ise düşük sıcaklıklarda esnekliğini daha iyi koruyarak aracın yola tutunmasına yardımcı oluyor. Böylece olumsuz hava koşullarında sürüş güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

KIŞ LASTİĞİ ALIRKEN ÜRETİM TARİHİNE DİKKAT!

Sürücülerin kış lastiği tercihinde yalnızca mevsime uygunluğa değil, lastiğin üretim tarihine ve saklama koşullarına da dikkat etmesi gerekiyor.

Kullanılmamış lastikler de zaman içerisinde özelliklerini kaybedebiliyor. Özellikle uygun olmayan ortamlarda uzun süre bekletilen lastiklerin performansı olumsuz etkilenebiliyor.

Güvenli sürüş için lastik değişiminin yanı sıra araçların kış şartlarına hazırlanması, bakım ve kontrollerinin de ihmal edilmemesi gerekiyor.