Yöneylem Araştırma'nın ekim ayı genel seçim anketinde milliyetçi seçmenlerin tercihleri öne çıktı. SONAR'ın ardından Yöneylem'in araştırmasında da İYİ Parti'nin oy oranının MHP'yi geride bıraktığı görüldü. Anket sonuçları, iki partinin milliyetçi seçmenler arasındaki desteğine ilişkin dikkat çekici veriler ortaya koydu.

Yöneylem Araştırma, "Türkiye Siyaset Paneli" kapsamında gerçekleştirdiği genel seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. 21-28 Ekim tarihleri arasında Türkiye genelinde yapılan araştırmaya 2 bin 400 kişi katıldı.

Katılımcılara, "Önümüzdeki pazar milletvekili genel seçimleri yapılacak olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Araştırmada kararsız seçmenlerin oranı yüzde 18,4, oy kullanmayacağını belirtenlerin oranı ise yüzde 10,4 olarak ölçüldü.

AKP İLE YENİ PARTİ ARASINDA 2,4 PUAN FARK

Kararsızlar dağıtılmadan hesaplanan sonuçlara göre AKP yüzde 22,5 ile ilk sırada yer aldı. YENİ Parti ise yüzde 20,1'lik oy oranıyla ikinci sıraya yerleşti. İki parti arasındaki fark 2,4 puan olarak kaydedildi.

İYİ PARTİ, MHP'Yİ GERİDE BIRAKTI

Anketin dikkat çeken sonuçlarından biri de İYİ Parti ile MHP arasındaki oy oranları oldu. Araştırmaya göre İYİ Parti yüzde 5,1, MHP ise yüzde 5 oy oranına ulaştı. Böylece İYİ Parti, ölçülen ham oy oranlarında MHP'nin önünde yer aldı.

PARTİLERİN OY ORANLARI AÇIKLANDI

Yöneylem Araştırma'nın anketinde kararsızlar dağıtılmadan partilerin oy oranları şöyle sıralandı:

-AKP: Yüzde 22,5

-YENİ Parti: Yüzde 20,1

-DEM Parti: Yüzde 5,8

-İYİ Parti: Yüzde 5,1

-MHP: Yüzde 5

-CHP: Yüzde 3,6

-Zafer Partisi: Yüzde 2,8

-Anahtar Parti: Yüzde 2,1

-TİP: Yüzde 1,1

-Diğer: Yüzde 2,1

-Kararsız: Yüzde 18,4

Oy kullanmayacaklar: Yüzde 10,4

SONAR ANKETİNDE DE İYİ PARTİ, MHP'NİN ÖNÜNDE

SONAR Araştırma'nın Kasım 2026'da gerçekleştirdiği ankette de kararsızlar dağıtılmadan önceki ham oy oranlarında İYİ Parti'nin MHP'yi geride bıraktığı görülmüştü. Araştırmada İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 7,3, MHP'nin oy oranı ise yüzde 3,3 olarak ölçülmüştü.

Aynı ankette AKP ile YENİ Parti arasındaki ham oy farkı da 1 puan olarak kaydedilmişti. SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, görüş belirtmeyen seçmenlerin oranına dikkat çekerek 38 yıllık araştırmacılık hayatında ilk kez böyle bir tabloyla karşılaştığını söylemişti.

SONAR'ın Kasım 2026 anketinde partilerin kararsızlar dağıtılmadan önceki oy oranları şöyle açıklanmıştı:

-AKP: Yüzde 19,8

-YENİ Parti: Yüzde 18,8

-İYİ Parti: Yüzde 7,3

-DEM Parti: Yüzde 6

-MHP: Yüzde 3,3

-CHP: Yüzde 2,1

-Anahtar Parti: Yüzde 2,1

-Zafer Partisi: Yüzde 2

-Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1,5

-BBP: Yüzde 0,9

-TİP: Yüzde 0,9

-Diğer: Yüzde 2,2

Ankette diğer yanıtların dağılımı ise şöyle olmuştu:

-Kararsız: Yüzde 11,9

-Sandığa gitmeyecek: Yüzde 10,5

-Fikri yok/cevap yok: Yüzde 6,9

-Geçersiz oy: Yüzde 3,8