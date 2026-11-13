15 Kasım'da başlayacak zorunlu kış lastiği uygulaması öncesinde lastik servislerinde yoğunluk arttı. Şehirler arası yollarda yolcu ve eşya taşıyan ticari araçlarda 15 Nisan'a kadar kış lastiği kullanımı zorunlu olacak. Kurala uymayan sürücülere para cezası uygulanacak.

Yurt genelinde soğuk havanın etkisini artırması ve zorunlu kış lastiği uygulamasının başlamasına 2 gün kalmasıyla birlikte lastik servislerinde yoğunluk yaşanmaya başladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı düzenlemeleri kapsamında, 15 Kasım-15 Nisan tarihleri arasında şehirler arası yollarda yolcu ve eşya taşımacılığı yapan ticari araçlarda kış lastiği kullanılması zorunlu olacak. Zorunluluk kapsamında aracına kış lastiği taktırmayan sürücülere para cezası uygulanacak.

KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU HANGİ ARAÇLARI KAPSIYOR?

Düzenleme, şehirler arası yollarda yolcu ve eşya taşımacılığı yapan ticari araçları kapsıyor. Özel otomobiller için kış lastiği kullanma zorunluluğu bulunmuyor. Ancak güvenli sürüş açısından özel araçlarda da kış lastiği kullanılması öneriliyor.

Kış lastikleri, hava sıcaklığının 7 derecenin altına düştüğü koşullarda ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine kıyasla daha iyi yol tutuşu sağlıyor.

LASTİK SERVİSLERİNDE YOĞUNLUK ARTTI

Uygulamanın başlamasına kısa süre kala Ankara'daki lastik servislerinde yoğunluk yaşanıyor.

Lastik değişimi yapan bir servisin işletmecisi Arif Yiyit, sürücülerin işlemlerini son günlere bırakmasının bekleme sürelerini artırdığını söyledi.

Yoğunluğun yanı sıra bu dönemde lastik stoklarının azalabileceğini ve fiyatların değişebileceğini belirten Yiyit, sürücülerin lastik değişim işlemlerini geciktirmemesi gerektiğini ifade etti.

Servislerdeki yoğunluğu anlatan Arif Yiyit, "15 Kasım yaklaştığı için yoğunluk arttı. Gün içerisinde yetiştiremediğimiz işler oluyor. Normalde yarım saatte tamamlayacağımız iş, yoğunluk nedeniyle 1-2 saati buluyor. 10 servis elemanımız olmasına rağmen işler yetişmiyor. Tam kadro sabah başlayıp akşama kadar sökme takma ve yeni lastik takma işine devam ediyoruz." dedi.

Lastikçi Ömer Yiyit de iş yoğunluğu nedeniyle satış alanını bırakarak sahada çalışmaya başladığını belirtti. Yiyit, müşterilerin kış lastiği değişimini son günlere bırakmasının servislerde yoğunluğa neden olduğunu dile getirdi.

İşletmeci Ali Yılmaz ise sürücülere randevularını erkenden almaları çağrısında bulunarak, "Müşterilerimiz yoğunluğa kalmadan bir an önce randevularını alarak gelip lastiklerini rahat rahat taktırmalı." ifadelerini kullandı.

LASTİK DEĞİŞİMİ İÇİN 4 SAAT BEKLEDİ

Lastik servislerindeki yoğunluk, sürücülerin bekleme sürelerine de yansıdı.

Sürücü Hayati Keskin, lastik değişimi için yaklaşık 4 saattir beklediğini belirtti. Keskin, kış lastiği taktıracak sürücülere sabah erken saatlerde servislere gitmelerini tavsiye etti.