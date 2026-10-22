ABD'de sokakta yürürken yerde 20 dolar bulan bir adam, parayla kazı-kazan bileti satın aldı. Biletlerden birinin 1 milyon dolar kazandırması, sıradan bir günü unutulmaz bir hikâyeye dönüştürdü.

ABC News- ABD'nin California eyaletindeki San Francisco kentinde 26 Ağustos 2015'te yaşanan olay, küçük bir tesadüfün nasıl büyük bir sürprize dönüşebileceğini gösterdi.

Barmen olarak çalışan Hubert Tang, yürüyüş sırasında yerde 20 dolar buldu. Tang, bu parayı cebine koymak yerine şansını denemeye karar verdi ve bulduğu parayla iki kazı-kazan bileti satın aldı.

Yaklaşık 10 yıldır piyango oynamadığı belirtilen Tang, biletlerden birinin 1 milyon dolar kazandırdığını görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Yerde bulduğu parayla satın aldığı biletin böylesine yüksek bir ödül kazandırması, olayın kısa sürede Amerikan basınında geniş yer bulmasına neden oldu.

Tang'ın hikâyesi, piyango oyunlarının tamamen şansa dayalı olduğunu bir kez daha hatırlattı. Bir kişinin sokakta bulduğu parayla hayatını değiştirecek bir ödül kazanması son derece sıra dışı olsa da bu tür olaylar, şans oyunlarının nadir rastlanan sonuçları arasında yer alıyor.

Olayın haberleştirilmesiyle birlikte Tang'ın kazandığı parayı nasıl değerlendireceği de merak konusu oldu. Ancak hikâyenin asıl dikkat çekici yanı, milyon dolarlık ödüle giden yolun planlı bir yatırımla değil, yerde bulunan 20 dolarla başlamasıydı.