Soçi Mutabakatı ile nasıl aldatıldık!..

Gözler ABD’de…

Trump-Erdoğan görüşmesinde… Peşpeşe üst düzey açıklamalar geliyor, hem Tayyip Erdoğan’dan hem de Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan:

“Verilen sözlere rağmen teröristler hala güvenli bölgede…”

“ABD ve Rusya sözünü tutmadı…”

“YPG/PKK çekilmedi…”

Bu filmlere hiç de yabancı değiliz. “Bir gece ansızın” söylemlerinin gırla gittiği günlerde ABD ile yapılan Menbiç mutabakatı sonunda bu ülke ile ortak devriye görevlerine başlamıştık. Davulla-zurna ile Coni’lerle ortak devriye atıyorduk. Ama bir Allah’ın kulu da çıkıp “Yahu bu devriye görevi nerede icra ediliyor” diye sormuyordu. Yandaş televizyonlarda canlı canlı görüntüler servis ediliyordu ya!.. Mehmetçiğin kontrol ettiği bölgeye ABD’li askerleri davet edip icra edilen 1-2 saatlik devriye görevleri ile algı operasyonları yapılıyordu. Ne hikmettir ki; terör örgütüne, ABD TIR’lar dolusu silahları gözümüzün içine soka soka göndermeye devam ediyordu. Sonuç; PKK/YPG’li teröristler oradaydı, yerlerinden bir milim bile kıpırdatılamıyordu. Barış Pınarı Harekatı düzenlendi. Türkiye için son derece hayati önem taşıyan operasyon ABD ve Rusya ile yapılan yeni mutabakatlar sonucunda 2 kez durduruldu.

Yine filmin başına döndük!.. Bu kez, “Rusya’da PKK/YPG’ye silah yardımına başladı” ve benzer haberler geliyor. Şaşırılacak bir şey yok. Kızmayın!.. Nedenini belgesiyle ortaya koyacağım. Gizli saklı da değil. Açık kaynaklardan.

Yukarıda gördüğünüz belge, Türkiye ile Rusya arasındaki Soçi Mutabakat muhtırasının Rusça metninin 5. ve 6. Maddeleri. İtina ile Türk kamuoyundan saklandı!.. Genelkurmay Başkanlığı karargahından üst düzey bir komutan dikkatimi çekti. Bu maddelerde “KOC” diye bir kısaltma var. Bu kısaltmanın açıklaması da bilinçli olarak yazılmamış. Peki neyin nesi bu “KOC” ?.. “KOC” kısaltmasının Rusça açık yazılımı şöyleymiş;

Sıkı durun!..Kaynağım, bu Rusça ifadenin Türkçe karşılığının, “Kürt Kurtuluş Gücü “ olduğunu söyledi. Kaynağım, “Türkçe metinde YPG (Yekîneyên Parastina Gel) diye geçmekte. Türkçesi ise Halk Koruma Birlikleri” dedi.

Tüm ülkeler, YPG teriminin orijinalini kullanırken, Rusya “KOC” terimini neden kullandı? Bizimkiler, bunu neden fark etmedi?.. Yoksa fark ettiler de sağıra mı yattılar?.. Rusça metin okunurken bunun için mi simültane tercüme yapılmadı?.. Hani Türkiye’deki iktidar, “PYD/YPG, PKK terör örgütünün uzantısıdır” tezini dünyaya kabul ettirmeye çalışıyordu. Hem de Tayyip Erdoğan’ın ağzından İngilizce telaffuzu (Vay Pi Cİ) seslendirilerek!.. “KOC”u şimdi nereye koyacağız?.. Yoksa meydanlara bir kez daha çıkıp “Aldatıldık” mı diyeceğiz!?.. Soçi’de mutabakat metni yazılırken, saray, hariciye ve savunma bürokrasisi ne işle meşguldü?..

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Rusya ile Türkiye, Suriye kuzeyinde çok sınırlı, bize dayatılmış bir bölgede devriye faaliyeti icra ediyorlar; davulla zurna ile kameraların önünde “Biz geliyoruz” diyorlar. Dün, üçüncüsü yapılan devriye faaliyeti yine bütün kameraların önünde başlatıldı ve 3-4 saat sürdükten sonra yine kameralar önünde sonlandırıldı. Burada bir ciddiyet aramak ne derece mümkün?.. Mutabakat gerçekten uygulanacak ise devriyenin maksadı tahakkuk etmelidir.

Uzun zamandır soruyor ve hep aynı yanıtı alıyorum; “Askeri olarak, akli olarak böyle bir devriye görevi olmaz, bu sadece protokol maddelerinin yerine getirilmesi veya mutabakat maddelerini yerine getirmeden başka hiçbir şeye hizmet etmez.” Maksat tahakkuk etmiyor yani. Bırak maksadın gerçekleşmesini, bu tür oyalama devriyeleri teröristlere büyük bir zaman kazandırmakta ve yakın gelecekte başımıza daha büyük sorunların çıkmasına hizmet edecek. Zaten Rusya’nın PYD/YPG’ye bakışı belli.

“KOC, Kürt Kurtuluş Gücü” ne demek? Rusya, bunların direkt desteğinde demek.

Askeri kaynağım altını çizerek bir hususa daha dikkat çekiyor;

“Bir de şu konu var; Soçi Mutabakatı’nda 10 km derinlikten sonrasına hiçbir şekilde müdahale imkanı yok. Buranın genişletilmesi konusunda da Rusya heyetleriyle MSB’de bir kısım görüşmeler yapılmış ve hala yapılmakta, ama çok olumlu sonuçlanmamış ki Rusya Savunma Bakanı ‘Mutabakatta bazı konularda sıkıntılarımız var’ açıklaması yaptı. Ruslar bu konuda diretiyor. Peki, ben 10 km’nin hemen altında terör örgütü grupları gördüm, devriye gezerken ne yapacağım? Hiçbir şey yapamazsınız diyorlar. Burada hâlâ sıkıntı çözülmüş değil. Böyle bir şey, operasyonu veya devriyeyi zaten kadük hala getirmeye yetiyor, artıyor bile.”

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Şimdi, yıllarını terör örgütü PKK ile mücadelede geçirmiş üst düzey bir komutanın tepkisine kulak verelim:

“Şaşkınlık içindeyim. Şaka gibi… Rusya ile Türkiye, Suriye Kuzey’inde çok sınırlı, bize dayatılmış bir bölgede devriye faaliyeti icra ediyorlar. Devriye gezme teröristleri görme konusunda, tespit etme konusunda bu kadar iyi bir vasıta olsaydı, Güneydoğu’muzda hiç terörist kalmazdı. Bırakın devriye gezmeyi, biz orada özgürce operasyonlar düzenliyorduk. Teröristler adeta gömülüyorlardı ve görmek mümkün değildi. Gömülesiciler, burada da gömülmüş durumdalar. Allah, askerimizin yar ve yardımcısı olsun.”

Kendi topraklarımızda, Kıran 1-2-3-4 operasyonlarını yaptık dün de Kıran 5 başladı. Özgürce yapıyoruz, kendi ülkemizde yapıyoruz. Bu devriye de değil, operasyon. Ama şaşkınlık içinde karşıladığım bir hususu da belirtmeden geçemeyeceğim. Operasyon planı basına sızdırılmış. Böyle bir plan açıkça verilir mi?..Teröristlere, “Biz geliyoruz, oraları boşaltın mı” diyorlar?..

Mutabakatta hikaye dinliyoruz hikaye!..