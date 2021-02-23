Siz bunu, ekonomiden uluslararası ilişkilere kadar bütün başarısızlıklarına teşmil edebilirsiniz…

Başarının sözlük anlamı şöyle:

“Belirli bir eylemin belirli bir süre içinde gerçekleştirilmesidir…”.

Yine sözlük, başarının; bir hedefi gerçekleştirmek veya bir hedefe ulaşmak anlamında kullanıldığını tarif ediyor…

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O halde…

Günlerdir ve haklı olarak tartışılan…

İki Bakan’ın Meclis kürsüsünde:

“Çok başarılı oldu” dedikleri…

Cumhurbaşkanı’nın ise:

“Ne yazık ki başarılı olamadık, ben de dahil bütün sorumluluk devletin” dediği Gara Operasyonu’na bir bakalım…

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İzin verirseniz bunu bir Çin Kıssasıyla anlatmaya çalışayım…

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Bir Çin Soylusu…

Dağlardaki şifalı otları bilen ve onlardan ilaç üreten (Otacı) üç kardeşten en küçüğüne:

“İçinizde bu işte en başarılı olan hanginiz” diye sorar…

En küçük kardeş en büyükleri için şöyle der:

“En büyük ağabeyim, hastalıkların ruhunu görüp daha ortaya çıkmadan yok eder ancak ünü evden dışarı çıkmaz…

Ortanca ağabeyim, hastalıklar ortaya çıktığında müdahale eder ve hastayı iyileştirir…

Onun ünü evin dışına taşar ama mahallenin dışına çıkmaz…

Ben ise hastanın damarlarını açacak şuruplar hazırlar, masaj yaparım. Bu nedenle şöhretim her yana yayılmıştır…”.

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Bu üç kardeşten hangisinin daha başarılı olduğuna siz karar verin…

Ancak…

Lütfen bir de şunu lütfen unutmayın…

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Erdoğan ve ekibi 13 yurttaşımızın kaçırılabilme ihtimalini hesaplamadıkları için…

Zamanında tedbir alınmasını sağlayamadılar…

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Kurtarılmaları için 5.5 yıl, parmaklarını bile oynatmadılar…

Mesela…

İstanbul seçimlerini kazanmak için yardım istedikleri Öcalan’dan…

Yavrularımızın özgürlüklerinin sağlanması için örgüte emir vermesini talep etmediler…

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Canlarını kurtarmak için giriştikleri silahlı operasyon sonucu öldürülmelerine sebep oldular…

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Ve fakat…

Öylesine beyni yıkanmış ki yandaşların…

Cumhurbaşkanı’nın bile “başarı olamadık” diye itiraf ettiği hüsranı halen…

“Büyük başarı” olarak anlatıyorlar…

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Canlarım…

Başkan Erdoğan ve siyasi ekibinin başarısız olma sebebini sadece Gara Operasyonu üzerinden anlattım…

Siz bunu…

Ekonomiden uluslararası ilişkilere kadar bütün başarısızlıklarına teşmil edebilirsiniz…

YAHUDİLERLE KAVGA ETMENİN DAYANILMAZ APTALLIĞI

Yaşadığı bölge halkların kaderiymiş…

Bence yanlış…

İsrail mesela…

Arap ve Türk Müslümanları’yla aynı bölgede yaşıyor…

Petrolü yok…

Doğal gazı yok…

Ama…

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Kişi başına milli geliri 45 bin dolar…

Çölde buğday üretip satıyorlar…

Çölde meyve üretip satıyorlar…

Nükleer silahları var…

Kovid aşısını neredeyse tüm halkına uygulayan ilk ülke ve şu anda normale en yakın ülke…

Bu bölgede bu kadar çok gelişmiş bir İsrail’in aynı devleti İskandinavya’da ya da Avrupa’da kurduğunu düşünün…

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Silah harcaması hiç olmayacaktı…

Terörle savaşmayacaktı…

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Demek istiyorum ki…

Yaşanılan bölge, halkların kaderi değildir…

Bu Yahudilerle kavga edip savaşmak yerine…

Onların enerjilerinden, zekalarından, bilgilerinden yararlanmak çok daha akılcı politikadır…

ÇALANLARI ENGELLEYEMEDİ…

Ecevit rahmetli mükemmel bir devlet insanı politikacı örneği…

Ve…

Harika bir insandı…

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Başbakanlığı döneminde asla çalmadı…

Ama…

En büyük soygunlar…

Onun başbakanlığı döneminde oldu…

Çünkü…

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Çalanları engelleyemedi…

Zira…

Kimin hırsız…

Kimin dürüst olduğu konularında (Genelde) hep yanıldı…

ENDİŞESİ YETİYOR HANİ…

Taocu strateji der ki:

En Usta komutan düşman tuzaklarını boşa çıkartır…

Ondan daha az deneyimlisi düşmanın destekçilerini yok eder…

Daha sonra geleni düşmanın askeri güçlerine saldırır…

En kötü komutan ise surlarla çevrili kentleri kuşatmaya kalkar…

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Derin bilgi:

Sıkıntıyı sıkıntının oluşmasından önce…

Tehlikeyi tehlikenin oluşması oluşmasından önce…

Yok olmayı yok olmadan önce…

Belayı bela gelmeden önce kestirebilmektir.

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Türkiye’de ise bunların tam tersi yapıldığı için…

Sıkıntıdan…

Tehlikeden…

Beladan bir türlü kurtulamıyoruz…

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Şimdilik tek kurtulduğumuz “yok olmak…”.

Ama…

Onun da endişesi yetiyor hani…

TORBAYI SALLAYAN ELİ DEĞİŞTİRSENİZ NE FAYDA?..

Bazı müptelalar…

Torbacıyı değiştirince kafayı daha kolay bulacaklarını sanırlar…

Oysa…

Bu, olacak şey değildir…

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Az gelişmiş ülke insanları da torbacıyı değiştirince…

Kafanın da değişeceğini sanırlar…

Yahu…

Torbadaki şey aynı şey olduktan sonra…

Torbayı sallayan eli değiştirseniz ne fayda?..