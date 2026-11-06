İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Sarıgül ailesine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Mustafa Sarıgül'ün kurduğu Şişli Meslek Yüksekokulu'na kayyum atandı. Aralarında okulun müdürü ile birlikte 11 kişi daha gözaltına alındı.

İstanbul'da, yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddiaları üzerine başlatılan Sarıgül soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında Şişli Meslek Yüksekokulu'na kayyum atanırken, okulun kurucu müdürünün de aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU'NA KAYYUM ATANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Şişli Meslek Yüksekokulu'na kayyum atandığı öğrenildi. Ayrıca okulun kurucu müdürü dahil 11 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Mustafa Sarıgül tarafından kurulan Şişli Meslek Yüksekokulu ile ilgili geçmişte de taşınmaz devri gündeme gelmişti. Şişli Belediyesi'ne ait çok sayıda taşınmaz, 2012 yılında Şişli Meslek Yüksekokulu Vakfı'na devredilmiş, belediye daha sonra söz konusu devir kararlarını iptal etmişti.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA 22 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, “yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı” iddiaları inceleniyor.

Soruşturma kapsamında Emir ve Ömer Sarıgül'ün de aralarında bulunduğu 22 kişi tutuklanmıştı.

EMİR SARIGÜL EV HAPSİYLE TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Soruşturma kapsamında tutuklanan Emir Sarıgül, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece ev hapsi şartıyla tahliye edilmişti.

Mustafa Sarıgül hakkındaki dosya ise soruşturmadan ayrılarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmişti. Soruşturma devam ediyor.