Borçlarını ödemekte zorlanan şirketlerin başvurduğu konkordato süreci, yalnızca şirketi değil çalışanları, tedarikçileri ve alacaklıları da yakından ilgilendiriyor. Mahkemenin verdiği mühlet kararıyla birlikte alacaklıların takip etmesi gereken önemli aşamalar başlıyor. Alacağını belgeleyemeyen veya süreci izlemeyen kişiler hak kaybı yaşayabiliyor.

Ekonomik sıkıntı yaşayan şirketler, faaliyetlerini sürdürebilmek ve borçlarını belirli bir plan dahilinde ödeyebilmek amacıyla konkordato talebinde bulunabiliyor. Konkordato, şirketin bütün borçlarının silinmesi anlamına gelmiyor. Amaç, borçlunun mali durumunu iyileştirmesi ve alacaklılarla kanuni çerçevede bir ödeme planı üzerinde uzlaşması.

Konkordato başvurusu mahkemeye yapılıyor. Mahkeme, kanunda aranan belgeleri ve koşulları değerlendirerek geçici mühlet kararı verebiliyor. Bu süreçte konkordato komiseri görevlendirilmesi ve şirketin mali durumunun incelenmesi gündeme geliyor.

Geçici mühlet kararı, borçlu şirketin mal varlığının korunması ve konkordato projesinin değerlendirilmesi açısından önemli sonuçlar doğuruyor. Ancak bu karar, şirketin bütün borçlarının ortadan kalktığı veya alacaklıların alacaklarını artık talep edemeyeceği anlamına gelmiyor.

ALACAKLILARIN İLANLARI VE BİLDİRİMLERİ TAKİP ETMESİ GEREKİYOR

Konkordato sürecinde alacaklıların alacaklarını belgelemeleri ve komiserlik tarafından yapılan duyuruları takip etmeleri önem taşıyor. Fatura, sözleşme, irsaliye, banka dekontu ve cari hesap kayıtları alacağın ispatında kullanılabilecek belgeler arasında yer alıyor.

Alacaklılar, kendilerine yapılan bildirimlerde belirtilen süre ve usullere uygun hareket etmeli. Alacağın eksik veya hatalı kaydedildiği düşünülüyorsa buna ilişkin belgelerle itiraz ve açıklama yapılması gerekebilir. Her alacak türü aynı şekilde değerlendirilmediğinden sürecin hukuki niteliği önem taşıyor.

Konkordato mühleti sırasında borçlu şirketin mal varlığı üzerindeki tasarrufları da kanuni sınırlamalara tabi olabiliyor. Şirketin bazı işlemleri komiserin iznine veya mahkemenin kararına bağlanabiliyor. Bu nedenle şirketin konkordato ilan etmesi, yöneticilerin hiçbir işlem yapamayacağı anlamına gelmediği gibi sınırsız tasarruf yetkisi bulunduğu anlamına da gelmiyor.

KONKORDATO KABUL EDİLİRSE BORÇLAR NASIL ÖDENECEK?

Konkordato projesinin mahkeme tarafından tasdik edilmesi halinde, kanunda belirtilen koşullar çerçevesinde bağlayıcı hale geliyor. Projede borçların hangi tarihlerde ve hangi oranlarda ödeneceği düzenlenebiliyor. Alacaklıların tahsilat beklentisi bu plan doğrultusunda şekilleniyor.

Ancak konkordato her başvuruda başarıya ulaşmıyor. Şirketin mali durumunun düzelmeyeceği anlaşılırsa veya kanunda belirtilen koşullar oluşursa mühlet kaldırılabilir ve konkordato talebi reddedilebilir. İflasa tabi borçlular bakımından bazı durumlarda mahkemenin iflas kararı vermesi de mümkün.

Alacaklıların konkordato sürecini yalnızca şirketin yaptığı açıklamalardan takip etmemesi gerekiyor. Mahkeme kararları, ilanlar ve komiserlik bildirimleri dikkate alınmalı. Özellikle yüksek tutarlı ticari alacağı bulunan işletmelerin belgelerini düzenli tutması ve süreleri kaçırmaması önem taşıyor.