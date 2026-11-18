Adana merkezli 4 ilde 'Şirinler' olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 33 şüpheli tutuklandı. Örgütle bağlantılı 7 şirkete kayyım atanırken, yaklaşık 50 milyon lira değerindeki ziynet eşyası ile çok sayıda mal varlığına el konuldu.

DHA- Adana'da 'Şirinler' adıyla bilinen suç örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, elebaşılığını Mehmet Şirin Aksoy'un yaptığı örgüte yönelik Adana merkezli 4 ilde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucunda, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 89 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve silahlı tehdit gibi çok sayıda suça karıştığı belirlendi.

4 İLDE ŞAFAK OPERASYONU DÜZENLENDİ

Polis ekipleri, 11 Kasım'da Adana merkezli 4 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda 47 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında yakalama kararı bulunan 16 kişinin ise başka suçlardan cezaevinde olduğu tespit edildi.

Yurt dışında bulunduğu belirlenen 2 şüphelinin de aralarında yer aldığı 26 firarinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

7 ŞİRKETE KAYYIM ATANDI, 50 MİLYON LİRALIK EŞYAYA EL KONULDU

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 15 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, 251 mermi, çok sayıda dijital materyal ve polis yeleği ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin banka hesapları bloke edildi. Ayrıca yaklaşık 21 milyon lira değerindeki 2 ev ve 24 araç hakkında tedbir kararı uygulandı.

Suç örgütüyle bağlantılı olduğu belirlenen 7 şirkete kayyım atanırken, şirketlere ait yaklaşık 50 milyon lira değerindeki ziynet eşyasına da el konuldu.

33 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Aralarında cezaevinde bulunanların da yer aldığı 33 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerden 25'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5 kişi savcılık talimatıyla serbest kaldı. Firari durumda bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği öğrenildi.