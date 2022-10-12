Sinop’ta temeli kayan 5 katlı bina için tahliye kararı
Haberler Gündem

Sinop’ta temeli kayan 5 katlı bina için tahliye kararı

Sinop’ta, 5 katlı binanın temelinde, bitişiğindeki inşaat çalışmaları nedeniyle kayma meydana gelirken, 8 kişinin oturduğu apartman tahliye edildi.

İncedayı Mahallesi’nde arsa üzerindeki inşaat çalışmaları nedeniyle bitişiğindeki 5 katlı binanın temelinde kayma oldu. İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yıkılma tehlikesine karşı çevrede güvenlik önlemi aldı. 3 dairesinde 8 kişinin oturduğu 5 katlı apartman, tahliye edildi.

Vinçle destek verilen bina için geçici temel sağlamlaştırma çalışması başlatıldı. (DHA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Tokat’ta otel satış ihalesi düzenlenecek

Tokat’ta otel satış ihalesi düzenlenecek

Gölcük Belediye Başkanlığı sanayi dükkanları satıyor

Gölcük Belediye Başkanlığı sanayi dükkanları satıyor

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 27 öğretim üyesi alacak

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 27 öğretim üyesi alacak

Sinop’ta temeli kayan 5 katlı bina için tahliye kararı
Gündem