ANKA- İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Dedetaş'ın tutukluluk incelemesi sonucunda, ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verildi. Savcılık kaynakları da Dedetaş'ın ev hapsiyle tahliye edileceği bilgisini doğruladı.

AVUKATI AKIN ATALAY DUYURDU

Sinem Dedetaş'ın avukatı Akın Atalay, tahliye kararını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Atalay, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Müvekkilim Sinem Dedetaş için yaptığımız tahliye başvurusu üzerine kendisinin ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiriyle cezaevinden tahliyesine karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, “rüşvet”, “irtikap” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme” suçlamaları kapsamında 29 Temmuz'da gözaltına alınan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Özel Kalem Müdürü Alihan Koçoğlu, Mimar Burçin Çevik ve müteahhit Bülent Orhan Tozkoparan, tutuklama talebiyle sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı.

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