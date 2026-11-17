MEB’in Ortak Yazılı Sınav Sistemi’nde analiz ve raporlama aşaması başladı. Öğrencilerin eksiklerini gösterecek verilerle destek ve telafi çalışmaları planlanacak. Eğitim uzmanlarının değerlendirmesine göre, sistemin üniversiteye sınavsız geçişe zemin hazırlayabileceği yönünde.

Millî Eğitim Bakanlığının (MEB) hayata geçirdiği Ortak Yazılı Sınav Sistemi’nde (OYSS) analiz ve raporlama aşamasına geçildi. Yeni sistemle öğrencilerin hangi sorularda hata yaptığı, hangi derslerde ve öğrenme alanlarında eksik kaldığı ayrıntılı verilerle ortaya konulacak. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda öğrenme haritaları oluşturularak öğrencilere yönelik destek ve telafi çalışmaları planlanacak.

Sistemin, ilerleyen dönemde üniversiteye geçiş sürecinde de bazı değişikliklere zemin hazırlayabileceği değerlendiriliyor. Ancak sınavsız geçiş ve diğer alternatif modellerin henüz alınmış bir karar olmadığı, bu seçeneklerin eğitim uzmanlarının geleceğe yönelik değerlendirmeleri kapsamında gündeme geldiği belirtiliyor.

ÖĞRENCİ VE VELİLER DE SONUÇLARI TAKİP EDEBİLECEK

OYSS kapsamında erişime açılan analiz ve raporlama modülü sayesinde sınav sonuçları; soru, öğrenme çıktısı, öğrenci, sınıf ve şube bazında incelenebilecek. Öğretmenlerin e-Okul üzerinden puan girişlerini tamamlamasının ardından analiz ve geri bildirim raporları otomatik olarak oluşturulacak.

Öğretmenler, EBA üzerinden öğrencilerin başarı durumlarını, puan dağılımlarını ve soruların güçlük düzeylerini görüntüleyebilecek. Hangi öğrencinin hangi konuda zorlandığı ve hangi öğrenme çıktısında eksik kaldığı tespit edilerek ihtiyaçlara yönelik çalışmalar yapılabilecek.

Öğrenci ve veliler de sistem üzerinden soru bazlı puanları ve öğrenme çıktılarındaki performans durumlarını takip edebilecek. Böylece öğrencilerin akademik gelişimleri daha ayrıntılı biçimde izlenebilecek.

ÜNİVERSİTEYE GEÇİŞTE ALTERNATİF MODELLER GÜNDEMDE

Türkiye gazetesinin haberine dayandırılan değerlendirmelere göre eğitim uzmanları, öğrencilerin yıllara yayılan akademik performanslarının daha sağlıklı ve ölçülebilir verilerle takip edilmesinin, üniversiteye geçişte merkezi sınav puanı dışındaki alternatif modellerin geliştirilmesine katkı sağlayabileceğini belirtiyor.

Bu kapsamda sınavsız geçişin veya okul başarısının daha etkin değerlendirildiği modellerin yeniden gündeme gelebileceği ifade ediliyor. Ancak söz konusu değerlendirmelerin henüz resmî bir karar niteliği taşımadığına dikkat çekiliyor.

OBP’NİN DAHA OBJEKTİF KRİTERLERLE DÜZENLENMESİ GÜNDEME GELEBİLİR

OYSS kapsamında elde edilecek verilerin, okullar arasındaki not verme farklılıkları nedeniyle eleştirilen Ortaöğretim Başarı Puanı'nın (OBP) yeniden düzenlenmesine de katkı sağlayabileceği değerlendiriliyor.

Öğrencilerin akademik performanslarına ilişkin daha kapsamlı ve karşılaştırılabilir verilerin elde edilmesiyle OBP'nin daha objektif kriterler üzerinden değerlendirilmesi mümkün olabilir. Böylece okul başarısının üniversiteye geçiş sürecindeki etkisinin yeniden ele alınabileceği öngörülüyor.