Simitçinin korkusu boşuna değilmiş!

TV tartışmalarında sık sık kullanılan bir cümle var: “Kardeşim, bu ülkede siyaset yapmayan bir simitçi bile telefonda konuşurken ‘Abi belki dinleniyoruz ama yine de söyleyeyim’ der. Siyasetçi de simitçi de doktor da eczacı da kısacası herkes telefonunun dinlenildiğini düşünüyor.”

Bu kaygı ve korkunun hiç de boşuna olmadığı son bir ayda ortaya çıkan bilgi ve belgelerle ispatlandı.

Nasıl mı?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, yaklaşık bir ay önce önemli bir açıklama yaptı. Adıgüzel’in iddiasına göre, Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Bilgi ve Teknolojileri İletişim Kurumu (BTK) internet ağının tamamını takip ediyor, sadece takip etmekle kalmayıp “kullanıcı davranışları’’nı kayıt altına alıyor. Yani; internete giren bir kişinin, hangi siteleri ziyaret ettiği ve WhatsApp’ta kimlerle yazıştığı da kayıtlara giriyor.

BÜYÜK SKANDAL

Adıgüzel’in ortaya koyduğu bu iddianın üzerinden bir ay geçti. CHP’li Adıgüzel’in açıklamalarını okuduktan sonra, yetkililer hem ‘tatmin edici’ bir açıklama yapar hem de bu uygulamadan vazgeçerler diye bekledim.

Bu beklentim tabii ki gerçekleşmedi…

“Tam anlamıyla skandal’’ olan bu uygulama “sanki normalmiş’’ gibi devam ediyor. BTK, servis sağlayıcı denilen kurumlardan hepimizin bilgilerini alarak bunları kaydediyor. İşin ilginç yanı; muhalefet partileri de barolar da bu uygulamaya karşı harekete geçmiyor.

Sanırım Türkiye’nin en önemli sorunlarından biri de bu…

Sorunlar tespit ediliyor ama ortadan kaldırılması için fikri takip yapılmıyor…

SKANDALIN BELGESİ

Medyascope adlı internet sitesinden Doğu Eroğlu, dikkat çektiğim bu eksikliği gideren önemli bir belgeye ulaşmış… Eroğlu’nun çabası, skandalın belki yeniden gündeme gelmesi ve üstüne gidilmesi için bir vesile olur.

Doğu Eroğlu, CHP’li Adıgüzel’in kamuoyuna açıkladığı skandalın resmi belgelerine ulaşmış. Medyascope’ta belgeleri yayımlayan Eroğlu, imzasını taşıyan haberde, şu ifadeleri kullanıyor:

“Girdiğiniz internet siteleri, WhatsApp’ta kimlerle yazıştığınız ya da telefonlaştığınız, konum verileriniz ve daha fazlası, her saat başı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) gönderiliyor. Ulaştığımız belgelere göre internet servis sağlayıcıları, bilgisayar ya da mobil cihaz üzerinden internete bağlanan tüm kullanıcıların trafiğini, her saat başı BTK’ya iletiyor. BTK’ya giden bu veriler anonim hâle getirilmiyor. Yani her bir veri paketi, kullanıcının kimliğiyle birlikte kuruma gönderiliyor.”

KİM KULLANACAK?

Eroğlu’nun belgelerle desteklediği haberde yer alan bir başka ifade ise skandalın boyutlarını çarpıcı bir biçimde gösteriyor: “Adli ve önleyici tedbirler gerekçesiyle internet trafiğini isteyen BTK’nın tüm vatandaşların verilerini nasıl kullanacağı ise belirsiz.”

Sizi sıkmamak için teknik detaylarına yer vermediğim haberde yer alan bilgi ve belgeler, yurttaşlarımızın tam anlamıyla izlendiğini gösteriyor. Habere göre, internetteki her anınız ‘Büyük Birader’ tarafından kayıt altına alınıyor. Bu bilgilerin nerede, nasıl, kime karşı ve hangi amaçla kullanılacağı ise bilinmiyor.

ÖNEMLİ BİR KONU…

Hem CHP’li Onursal Adıgüzel’in hem de Medyascope’tan Doğu Eroğlu’nun gündeme getirdiği bu konu, seçime giden Türkiye’nin en önemli gündem maddelerinden biri olmak zorundadır. Kişisel verilerimizin keyfi bir şekilde izlenip kaydedilmesi başlı başına bir hukuksuzluk olmasının yanı sıra ‘iletişim özgürlüğü’nün gaspı anlamına da gelmektedir.

Muhalefet umarım bu meseleyi yeniden gündeme getirerek Türkiye’nin AKP eliyle nasıl bir ‘Gözetim Cehennemi’ne dönüştürüldüğünü tüm halka anlatır. Ve sadece anlatmakla kalmaz; bu keyfi işlemi uygulayanlardan hesap soracağını da söyler…