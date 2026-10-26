Apple’ın Türkiye’de 229 bin 999 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunduğu iPhone Duo, Reddit’te paylaşılan ekran kırılması iddialarıyla gündeme geldi. Kullanıcı paylaşımlarında hasarın katlanma çizgisi çevresinde oluştuğu belirtilirken, sorunun kaynağına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Apple’ın katlanabilir telefonu iPhone Duo’nun satışa çıkmasının ardından bazı kullanıcılar, cihazlarının iç ekranlarının kırıldığını bildirdi. Reddit paylaşımlarında, hasarın özellikle katlanma çizgisi ve menteşe boyunca uzanan bölgede oluştuğu görülüyor.

Paylaşımlarda ekranın sağ tarafında bir veya birden fazla parlak çizginin belirdiği de aktarılıyor. Sorunun kaynağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

“MUHTEMELEN 20 KEREDEN AZ AÇMIŞTIM”

Avustralya’daki bir kullanıcı, telefonun yaklaşık altı saattir elinde olduğunu belirterek yaşadıklarını şöyle anlattı:

“iPhone Duo'm yaklaşık altı saattir elimdeydi ve muhtemelen 20 kereden az açmıştım. Telefonu bir arkadaşıma gösteriyordum. Açarken ekranın altında, iç menteşenin çevresinde bir şey hissettim. Açmaya devam ettiğimde bir çatlama sesi duydum ve ekran tam menteşe boyunca kırıldı. İç ekranın yüzeyinde veya dış menteşede, araya bir şey sıkıştığını ya da bir şeyin zarar gördüğünü düşündürecek hiçbir iz veya hasar yoktu.”

Kullanıcı, olayın ardından Apple Store’un telefonunu hemen yeni bir cihazla değiştirdiğini belirtti. Reddit’te başka bir paylaşımda da kırık ekran fotoğrafı yer aldı.

Bu paylaşımın altındaki bir yorumda ise başka bir kırık iPhone Duo’yu gösterdiği belirtilen video paylaşıldı.

TÜRKİYE’DE BAŞLANGIÇ FİYATI 229 BİN 999 TL

Türkiye’de de satışa sunulan iPhone Duo’nun 256 GB kapasiteli modeli 229 bin 999 TL, 512 GB modeli 246 bin 999 TL, 1 TB modeli 280 bin 999 TL ve 2 TB modeli 335 bin 999 TL’den satılıyor.

Yıldız Rengi ve Gece Rengi seçenekleri bulunan cihaz, katlandığında 5,4 inçlik dış ekran, açıldığında ise 7,6 inçlik iç ekran sunuyor. Telefonda Apple’ın A20 Pro işlemcisi bulunuyor.