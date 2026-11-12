Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK), yeni düzenlemesiyle alışverişlerde ürün ve hizmetlere bağlı sigorta satışına sınırlamalar getirildi. Tüketicilere sigorta alma zorunluluğu getirilemeyecek, sigortayı reddedenlere de farklı fiyat uygulanamayacak. Prim, iptal ve teminat sürelerine ilişkin yeni kurallar da belirlendi.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), ürün ve hizmetlerle birlikte sunulan sigortalara ilişkin yeni kuralları belirledi. Resmî Gazete'de yayımlanan Bütünleşik Sigortalar Hakkında Yönetmelik ile alışveriş sırasında tüketicilere sigorta satın alma zorunluluğu getirilemeyecek. Sigortayı kabul etmeyen müşterilere farklı fiyat uygulanamayacak. Sigorta primlerine üst sınır getirilirken sözleşmelerin iptali, teminat süreleri ve tüketicilerin bilgilendirilmesine ilişkin hükümler de yeniden düzenlendi.

SEDDK tarafından hazırlanan Bütünleşik Sigortalar Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle ürün veya hizmet satın alınırken bunlarla bağlantılı olarak sunulan sigortaların kapsamı, satış koşulları, prim tutarları ve sözleşmelerin sona erdirilmesine ilişkin kurallar netleştirildi.

Yönetmelik; sigorta ve reasürans şirketlerini, sigorta teminatı veren emeklilik şirketlerini, sigorta aracılarını, bankaları, sigorta acenteliği yapmaya yetkili kurumları ve sigortaların sunulduğu ticaret ortamlarını sağlayan kişi ve kuruluşları kapsıyor.

ALIŞVERİŞTE SİGORTA ZORUNLU OLMAYACAK

Yeni düzenlemeye göre bütünleşik sigortalar, ürünün satışı veya kiralanması ya da hizmetin satın alınması sırasında tüketicilere sunulabilecek. Ayrıca satış veya kiralama sözleşmesinin kurulmasından itibaren 14 gün içerisinde de sigorta teklifi yapılabilecek.

Ancak sigorta satın alınması, ürün veya hizmetin satın alınması ya da kiralanması için zorunlu bir koşul haline getirilemeyecek.

Sigorta yaptırmak istemeyen tüketicilere ürün veya hizmetin bedeli bakımından farklı fiyat uygulanamayacak. Sigortanın reddedilmesi gerekçe gösterilerek diğer satış koşulları da tüketici aleyhine değiştirilemeyecek.

SİGORTA PRİMLERİNE ÜST SINIR GETİRİLDİ

Yönetmelikle bütünleşik sigortaların prim tutarlarına da üst sınır getirildi.

Buna göre sigortanın yıllık brüt primi, teminatın başladığı tarihte ilgili takvim yılının ilk altı ayında geçerli olan aylık brüt asgari ücret tutarını aşamayacak.

SEDDK Kurulu, belirlenen üst sınırı mal veya hizmet türüne göre yarısına kadar indirmeye ya da iki katına kadar artırmaya yetkili olacak.

Sigorta teminatının süresi ise en fazla iki yıl olarak belirlendi. Uzatılmış garanti teminatı sunulan ürünlerde bu süre, garanti süresiyle uyumlu olacak şekilde uzatılabilecek.

HANGİ ÜRÜN VE HİZMETLER SİGORTA KAPSAMINA ALINACAK?

Bütünleşik sigortalar kapsamında, satın alınan ürün veya hizmetle doğrudan bağlantılı çeşitli risklere karşı teminat sunulabilecek.

Bu kapsamda ürünlerin kırılması, kaybolması, çalınması, yanması, arızalanması veya başka nedenlerle zarar görmesine ilişkin riskler sigortalanabilecek.

Ev hayvanlarının hastalanması, çalınması veya kaybolmasıyla bağlantılı riskler de bütünleşik sigorta kapsamında değerlendirilebilecek.

Bunun yanı sıra seyahat, ulaşım, konaklama, etkinlik, abonelik ve fatura ödeme hizmetleriyle ilgili bazı riskler için de sigorta sunulabilecek. Siber güvenlik, paylaşımlı ve kısa süreli araç kiralama hizmetlerinin kullanılamaması, iptal edilmesi, kesintiye uğraması veya yetkisiz kullanılması gibi durumlar da düzenleme kapsamında yer alıyor.

Ayrıca ikamet izni ve vize başvurularında ibraz edilmesi gereken sigortalar ile bankaların kendilerine ait olmayan elektronik ticaret ortamları üzerinden sağladıkları bireysel kredilerle bağlantılı hayat, borç ödeme ve ferdi kaza sigortaları da belirlenen koşullarda sunulabilecek.

KONUT, DASK VE BAZI SİGORTA TÜRLERİ KAPSAM DIŞINDA

Yönetmelikte bütünleşik sigorta kapsamında sunulamayacak sigorta türleri de açıkça sıralandı.

Buna göre zorunlu sigortalar, konut ve iş yeri sigortaları, Zorunlu Deprem Sigortası (DASK), inşaat ve montaj sigortaları, tarım sigortaları, nakliyat sigortaları, hukuksal koruma sigortaları ile birikim ve yatırımlı sigortalar bu uygulamanın dışında tutuldu.

Paylaşımlı ve kısa süreli araç kiralama hizmetleriyle bağlantılı sigortalar dışında kara, hava, raylı sistem ve su araçlarına ilişkin sigortalar da bütünleşik sigorta kapsamında sunulamayacak.

Özel sağlık, hastalık, ferdi kaza, hayat, sorumluluk, finansal kayıp, kredi ve kefalet sigortaları için de yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında bütünleşik sigorta uygulaması yapılamayacak.

SİGORTA ŞİRKETİ VE PRİM TUTARI AÇIKÇA GÖSTERİLECEK

Yeni düzenlemeyle tüketicilerin sigorta hakkında doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesi de zorunlu hale getirildi.

Bütünleşik sigorta sunulan fiziki satış noktalarında gerekli bilgilendirmeler tüketicilerin kolayca görebileceği alanlarda bulunacak. İnternet üzerinden yapılan satışlarda ise aynı bilgilere bağlantı aracılığıyla erişilebilecek.

Bilgilendirmelerde sigorta teminatını sağlayan şirketin adı ve iletişim bilgileri, varsa sigorta aracısının bilgileri, sigorta primi ve teminatın kapsamı açıkça belirtilecek.

Ayrıca sigorta kapsamında bir zarar meydana gelmesi halinde tazminatın ilgili sigorta şirketi veya sigorta teminatı veren emeklilik şirketi tarafından ödeneceği tüketiciye bildirilecek.

Sigortanın doğrudan satış yapılan işletme tarafından sağlandığı izlenimini oluşturabilecek uygulamalara ise izin verilmeyecek.

SİGORTA İPTALİNDE TÜKETİCİYE KOLAYLIK SAĞLANACAK

Yönetmelikte sigorta sözleşmelerinin sona erdirilmesine ilişkin yeni hükümler de yer aldı.

Buna göre sigorta ettirenin sözleşmeyi sona erdirme talebini, herhangi bir uzaktan iletişim aracıyla sigortanın sunulduğu ticaret ortamını sağlayan işletmeye veya yetkili kuruluşa iletmesi yeterli olacak.

Sigorta satışı yapan işletmeler, sözleşmenin kurulduğu yöntemle iptal talebinin de iletilebilmesini sağlayacak sistemleri oluşturmakla yükümlü olacak.

Tüketiciler, sigorta sözleşmesini sona erdirmek istediklerinde sözleşmenin kurulması sırasında kullanılan yöntemden daha ağır koşullara tabi tutulamayacak.

Öte yandan sigortaya konu ürün veya hizmetin sözleşmesinden cayılması, sözleşmenin feshedilmesi, iptal edilmesi veya sözleşmeden dönülmesi halinde ilgili sigorta sözleşmesi de kendiliğinden sona erecek.

Bu durumda sigortanın sona erdirilmesi nedeniyle tüketiciye herhangi bir tazminat veya cezai şart ödeme yükümlülüğü getirilemeyecek.

POLİÇELER ELEKTRONİK ORTAMDA DA SUNULABİLECEK

Düzenlemeye göre sigorta şirketlerinin poliçe verme yükümlülüğü devam edecek. Ancak mevzuatta belirlenen koşullara uyulması kaydıyla poliçeler elektronik ortamda da tüketicilere sunulabilecek.

Sigorta şirketleri, sözleşme kurulmadan önce tüketiciyi işlemin gerçekleştirildiği ticaret ortamı hakkında bilgilendirecek. Ayrıca sigorta ettirenin kimliğini doğrulayan ve onayını güvenli şekilde kayıt altına alan yöntemler kullanılacak.

Sigorta priminin ürün veya hizmet bedeliyle birlikte tahsil edilmesi halinde prim tutarı ödeme belgesinde ayrıca gösterilecek. Prim ayrı tahsil edildiğinde ise tüketiciye basılı veya elektronik ortamda prim tahsilat makbuzu verilecek.

DİJİTAL SATIŞLARDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILACAK

Yönetmelikte bütünleşik sigortaların dijital platformlar üzerinden sunulmasına yönelik güvenlik hükümleri de düzenlendi.

Yetkili kuruluşlar, prim tahsilatında banka ve kredi kartları ile ödeme hizmetlerine ilişkin mevzuata uygun güvenlik önlemlerini almak zorunda olacak.

Sigorta satışında kullanılan bilgi sistemlerinin ve entegrasyonların güvenliği, işlem kayıtlarının tutulması ve ilgili mevzuata uygunluğun sağlanması da yetkili kuruluşların sorumluluğunda bulunacak.

SEDDK'YE BİR AY ÖNCE BİLDİRİM YAPILACAK

Bütünleşik sigorta uygulamasını başlatmak isteyen yetkili kuruluşlar, faaliyete geçmeden en az bir ay önce SEDDK'ye bildirimde bulunacak.

Kurum, gerekli gördüğü durumlarda uygulamada değişiklik yapılmasını isteyebilecek. Mevzuatta öngörülen idari yaptırım yetkileri de saklı tutulacak.

SEDDK ayrıca yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleyebilecek, ek düzenlemeler yapabilecek ve uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütleri giderebilecek.

16 maddeden oluşan Bütünleşik Sigortalar Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete'de yayımlandığı 12 Kasım 2026 tarihinde yürürlüğe girdi. Yönetmelik hükümlerini SEDDK Başkanı yürütecek.