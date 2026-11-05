Sıfır otomobillerin kasım 2026 fiyatları ve kampanyaları açıklanmaya başladı. Toyota Corolla Flame X-Pack'te 791 bin TL, BYD Seal'de 305 bin TL, Kia Seltos Cool'da 300 bin TL indirim uygulanıyor. Dacia Logan Essential'ın kampanyalı fiyatı 1 milyon 328 bin TL olurken Tesla, Model Y fiyatlarını değiştirmedi.

Sıfır kilometre otomobil almak isteyenler için kasım 2026 fiyat listeleri ve kampanyalar netleşmeye başladı. Toyota Corolla Flame X-Pack'te liste fiyatı üzerinden 791 bin TL indirim uygulanırken modelin kampanyalı fiyatı 2 milyon 335 bin TL olarak açıklandı. Dacia Logan Essential ise 142 bin TL indirimle 1 milyon 328 bin TL'ye satılıyor.

Yeni Şafak Dünya'nın derlediği fiyatlara göre Toyota, Dacia, Renault, BYD, Honda, Jeep ve Kia'nın çeşitli modellerinde kampanyalar bulunuyor. Tesla ise kasım ayında Model Y fiyatlarını sabit tuttu.

TOYOTA'DA COROLLA VE HİBRİT MODELLERE İNDİRİM

Toyota Corolla Vision Plus'ın 2 milyon 545 bin 500 TL olan liste fiyatı, 580 bin 500 TL indirimle 1 milyon 965 bin TL'ye indi. Corolla ailesinde en yüksek indirim uygulanan Flame X-Pack'in kampanyalı fiyatı ise 2 milyon 335 bin TL oldu.

C-HR Hybrid Flame, 569 bin TL indirimle 2 milyon 290 bin TL'den satışa sunuluyor. Bu modelin fiyatı ekim ayına göre de 110 bin TL geriledi. Corolla Cross Hybrid Flame'in fiyatı, 514 bin TL indirim sonrasında 2 milyon 899 bin TL olarak belirlendi.

Toyota'nın kasım kampanyasındaki en yüksek tutarlı indirim Land Cruiser Prado'ya uygulandı. Normal satış fiyatı 19 milyon 995 bin TL olan araç, 4 milyon 995 bin TL indirimle 15 milyon TL'ye düştü.

DACIA LOGAN 1 MİLYON 328 BİN TL

Dacia Logan Essential, 1 milyon 470 bin TL'lik liste fiyatından 142 bin TL indirimle 1 milyon 328 bin TL'ye satılıyor. Logan Expression Eco-G otomatik 1 milyon 615 bin TL, Journey Eco-G otomatik ise 1 milyon 690 bin TL fiyatla listeleniyor.

Sandero Expression'da ekimde başlayan 70 bin TL'lik kampanya kasımda da sürüyor. Modelin 1 milyon 460 bin TL olan liste fiyatı, indirimle 1 milyon 390 bin TL'ye iniyor. Sandero Stepway Expression Eco-G otomatik ise 1 milyon 630 bin TL'den satışa sunuluyor.

Yedi kişilik Jogger ailesinde Extreme TCe 110, 100 bin TL indirimle 1 milyon 550 bin TL'ye geriledi. Extreme Eco-G otomatik versiyonun kampanyalı fiyatı da 1 milyon 830 bin TL oldu.

RENAULT BOREAL'DE 139 BİN TL'YE VARAN İNDİRİM

Türkiye'de üretilen Renault Boreal'in Evolution versiyonu, 110 bin TL indirimle 2 milyon 269 bin TL'ye satılıyor. Techno donanımında ise 2 milyon 899 bin TL'lik liste fiyatı üzerinden 139 bin TL indirim uygulanıyor. Bu versiyonun kampanyalı fiyatı 2 milyon 760 bin TL.

Yeni Clio Evolution Plus 1 milyon 830 bin TL, Esprit Alpine ise 2 milyon 35 bin TL liste fiyatıyla satışta. Megane Sedan'da ekime göre fiyat değişikliği yapılmadı. Touch 1.3 TCe versiyonunun fiyatı 1 milyon 841 bin TL'den başlıyor; otomatik şanzımanlı seçenek 2 milyon 199 bin TL olarak listeleniyor.

TESLA MODEL Y'NİN FİYATLARI SABİT KALDI

Tesla Model Y'nin arkadan çekişli başlangıç versiyonu 2 milyon 474 bin 985 TL'den satılmaya devam ediyor. Premium Long Range ailesinde arkadan çekişli seçeneğin fiyatı 3 milyon 906 bin TL, dört çeker versiyonun fiyatı ise 4 milyon 620 bin TL.

Model Y Performance 4 milyon 966 bin 500 TL olarak listeleniyor. Araçların tahmini teslimat dönemi Şubat-Mart 2027 olarak gösterilirken FSD abonelik hizmetinin aylık bedeli 4 bin 990 TL seviyesinde bulunuyor.

BYD SEAL'DE 305 BİN TL İNDİRİM

BYD'nin kasım ayı Türkiye fiyat listesinde Seal ve Tang yer alıyor. Ekim listesinde bulunan Sealion ise yeni listede bulunmuyor.

Seal ve Tang'ın liste fiyatları önceki aya göre değişmedi. Ancak dört çeker elektrikli sedan Seal Excellence'ta 305 bin TL kampanya indirimi uygulanıyor. Liste fiyatı 4 milyon 77 bin TL olan araç 3 milyon 772 bin TL'ye satılıyor. Tang Flagship'in fiyatı ise 5 milyon 418 bin TL.

HONDA HR-V KAMPANYASI DEVAM EDİYOR

Honda genel fiyat listesini korurken HR-V hibrit ailesindeki kampanyasını sürdürüyor. HR-V Elegance'ın 2 milyon 820 bin TL olan liste fiyatı, 220 bin TL indirimle 2 milyon 600 bin TL'ye düşüyor.

Advance donanımında 195 bin TL indirim uygulanıyor. Bu versiyonun liste fiyatı 2 milyon 965 bin TL, kampanyalı fiyatı ise 2 milyon 770 bin TL. Jazz Crosstar 2 milyon 665 bin TL, ZR-V Advance de 5 milyon 530 bin TL liste fiyatıyla sunuluyor.

JEEP AVENGER'DA 249 BİN 450 TL İNDİRİM

Jeep Avenger e-Hybrid Summit, 2 milyon 589 bin TL'lik liste fiyatından 249 bin 450 TL indirimle 2 milyon 339 bin 550 TL'ye geriliyor.

Avenger Elektrik Summit, 220 bin TL indirimle 2 milyon 136 bin TL'ye satılıyor. Yeni Avenger Elektrik Summit'in kampanyalı fiyatı ise ekime göre 20 bin TL artarak 2 milyon 325 bin TL oldu.

Compass Limited'de 3 milyon 83 bin TL'lik liste fiyatı üzerinden 200 bin TL indirim yapılıyor. Aracın kampanyalı satış fiyatı 2 milyon 883 bin TL olarak açıklandı.

KIA SELTOS'UN ÜÇ DONANIMINDA DA İNDİRİM VAR

Kia Seltos Cool, 2 milyon 549 bin TL olan liste fiyatından 300 bin TL indirimle 2 milyon 249 bin TL'ye satılıyor. Seltos'un Elegance ve X-Line donanımlarında da 250'şer bin TL indirim uygulanıyor.

Sportage Live, 150 bin TL indirimle 2 milyon 99 bin TL'ye geriliyor. Sportage GT-Line 4x4'ün kampanyalı fiyatı ise 250 bin TL indirim sonrasında 3 milyon 250 bin TL olarak açıklandı.

Elektrikli EV2'nin kampanyalı fiyatı 1 milyon 749 bin TL'den başlıyor. Elegance Long Range versiyonu 100 bin TL indirimle 2 milyon 99 bin TL'ye satılıyor. Picanto Feel'in fiyatı ise 1 milyon 460 bin TL olarak korundu.