Yeni otomobil satın alanların teslimat sırasında yalnızca araç anahtarını alıp işlemi tamamlamaması gerekiyor. Kaporta, donanım, kilometre, ruhsat ve teslim belgelerinin kontrol edilmesi, sonradan yaşanabilecek anlaşmazlıkların önüne geçebiliyor.

Sıfır kilometre otomobil satın almak isteyen vatandaşlar, sipariş ve ödeme sürecinin ardından teslimat aşamasına geliyor. Ancak aracın bayiden veya teslimat merkezinden alınması sırasında dikkat edilmesi gereken önemli ayrıntılar bulunuyor.

Yeni araçların tesliminde dış görünüşün incelenmesi kadar teknik donanımın ve belgelerin kontrol edilmesi de önem taşıyor.

Özellikle teslimat öncesinde oluşabilecek çizik, boya hasarı veya eksik ekipman gibi durumların kayıt altına alınması gerekiyor.

ARACIN DIŞ GÖRÜNÜŞÜ VE DONANIMI KONTROL EDİLMELİ

Araç teslim alınmadan önce kaporta, camlar, jantlar, lastikler ve iç döşeme dikkatle incelenmeli.

Sipariş sırasında belirtilen donanımların araçta bulunup bulunmadığı da kontrol edilmeli.

Ayrıca aracın kilometresi, şasi numarası ve diğer teknik bilgilerinin teslim belgeleriyle uyumlu olması gerekiyor.

TESLİM BELGELERİNDEKİ BİLGİLER ÖNEMLİ

Satış sözleşmesi, garanti belgeleri, fatura ve teslim tutanağı gibi evrakların kontrol edilmesi gerekiyor.

Araçta tespit edilen eksikliklerin teslim tutanağına yazdırılması, daha sonra ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda önem taşıyor.

Tüketicilerin teslim sırasında fark ettikleri sorunları sözlü olarak bildirmekle yetinmemesi ve mümkün olduğunca yazılı kayıt oluşturması gerekiyor.