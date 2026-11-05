Meteoroloji Genel Müdürlüğü, olumsuz hava koşullarına karşı 16 ili uyarı listesine aldı. Türkiye genelinde sağanak, fırtına ve kar yağışı etkisini göstermeye hazırlanırken hava sıcaklıkları da sert düşecek. Yurt genelinde sıcaklıkların 3 ila 5 derece azalması beklenirken, birçok bölgede vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelini kapsayan son hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre Türkiye'nin büyük bölümünde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusundaki yüksek bölgelerde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.

RİZE VE ARTVİN'DE ŞİDDETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Hatay, Osmaniye, Sinop, Bingöl, Muş, Ağrı, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Rize ve Artvin'de ise yağışların yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

Yetkililer; ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

RÜZGÂRIN HIZI 70 KİLOMETREYE ULAŞACAK

Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden esecek rüzgârın hızının saatte 40 ila 70 kilometreye ulaşması bekleniyor.

Kısa süreli fırtına şeklinde etkili olacağı tahmin edilen rüzgâr nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

HAVA SICAKLIKLARI 5 DERECEYE KADAR DÜŞECEK

Meteoroloji'nin tahminlerine göre hava sıcaklıkları Türkiye genelinde 3 ila 5 derece azalacak. Özellikle Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

16 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI YAYIMLANDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarı listesinde Artvin, Diyarbakır, Giresun, Kastamonu, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sinop, Trabzon, Şanlıurfa, Zonguldak, Batman, Şırnak, Bartın ve Düzce yer aldı.

Söz konusu illerde beklenen kuvvetli yağış ve olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

ERZURUM'DA YAĞMUR, YÜKSEK KESİMLERDE KAR BEKLENİYOR

Doğu Anadolu Bölgesi genelinde sağanak yağış etkili olacak. Erzurum ve Kars çevrelerinde sabah ve öğle saatlerinde yağmur beklenirken, bölgenin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor.

Erzurum'da günün en yüksek sıcaklığının 8 derece olması beklenirken, Kars'ta 11, Malatya'da 17 ve Van'da 14 derece olacağı öngörülüyor.