Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla Türkiye genelinde hava sıcaklıkları 10 dereceye kadar düştü. 20 il için kar yağışı uyarısı yapılırken uzmanlar, soğuk havanın kısa sürede etkisini kaybedeceğini belirtti. İstanbul'da kar yağışı ihtimali için ise aralık ayının sonuna işaret edildi.

Türkiye, Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. Hava sıcaklıkları kısa sürede 6 ila 10 derece gerilerken birçok bölgede mevsim normallerinin altına düştü. Yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olurken 20 il için kar uyarısı yapıldı. Uzmanlar, soğuk havanın salı ve çarşamba günleri etkisini kaybetmesini beklerken İstanbul'da ilk kar ihtimali için aralık ayının sonuna işaret etti.

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, kuvvetli soğuklarla birlikte kar yağışının bu yıl normalden erken görüldüğünü belirtti. Sıcaklıklardaki düşüşe dikkat çeken Çalışkan, İstanbul'da kuvvetli rüzgârın etkisiyle hissedilen sıcaklığın 6-7 dereceye kadar indiğini söyledi.

20 İL İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISI

Soğuk hava dalgası yalnızca İstanbul ve Marmara Bölgesi'nde değil, yurdun birçok noktasında etkisini gösteriyor. Özellikle yüksek kesimlerde kuvvetli rüzgârla birlikte kar yağışı görülüyor.

Karadeniz'de 1.000 metrenin üzerindeki bölgelerde kar yağışının devam ettiğini belirten Dilek Çalışkan, Bolu ve Kastamonu'da yağışın yer yer kara dönüşeceğini ifade etti. Erzurum, Kars, Ağrı, Bingöl ve Erzincan başta olmak üzere 1.500 metrenin üzerindeki birçok noktada yoğun kar yağışının etkili olduğunu belirten Çalışkan, Adana'da da sıcaklıkların hızla düştüğünü aktardı.

SOĞUK HAVA DALGASI NE ZAMAN ETKİSİNİ KAYBEDECEK?

Yurdu etkisi altına alan soğuk hava dalgasının salı ve çarşamba günleri etkisini bir süreliğine kaybetmesi bekleniyor. Bu süreçte hava sıcaklıklarının yeniden mevsim normalleri seviyesine çıkacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İstanbul'da kar yağışının ne zaman görüleceği de merak konusu oldu. Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, kasım ayı içerisinde sıcaklıkların yeniden yükselmeye başlayacağını, aralık ayının ilk haftalarında da mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini öngördüklerini belirtti. İstanbul için en yakın kar yağışı ihtimalinin aralık ayının sonunda bulunduğunu ifade eden Tek, bunun kesinleşmiş bir tarih olmadığının altını çizdi.

Tek, konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Ancak bu kesin bir tarih değil. Aralık ayında yağışlarla birlikte sıcaklıkların mevsim normallerinin 1-2 derece altına düşmesi, soğuk hava girişine ve dolayısıyla kar ihtimaline işaret ediyor. Günler yaklaştıkça tablo daha netleşecek.”

“ÇOK SERT BİR KIŞ BEKLEMİYORUZ”

Kış mevsimine ilişkin beklentilerini de paylaşan Adil Tek, bu yıl geçen kışa benzer bir hava tablosunun yaşanabileceğini söyledi. Ocak, şubat ve mart aylarında sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesini beklediklerini belirten Tek, sıcak günlerin soğuk günlerden daha fazla olacağını tahmin ettiklerini dile getirdi.

Yağışların görülmeye devam edeceğini ancak sıcaklıkların yüksek seyretmesi nedeniyle kar ihtimalinin azalacağını ifade eden Tek, İstanbul'da geçen yıl yaklaşık 4 gün kar yağdığını ve bu yağışlardan birinin yeni yılın ilk gününde zeminde tuttuğunu hatırlattı.

Bu yıl da benzer bir tablonun yaşanabileceğini belirten Tek, şöyle konuştu:

"Yağışlar olacak ancak sıcak günlerin fazla olması nedeniyle kar yağışı ihtimali azalıyor. Geçen yıl İstanbul'da yaklaşık 4 gün kar yağmıştı. Bu yağışlardan biri de yeni yılın ilk günü zeminde tutmuştu. Bu yıl da benzer bir tablonun yaşanmasını bekliyoruz. Yağışların bol olması tarımsal ve zirai rekolteyi olumlu etkiliyor. Bu yıl da benzer şekilde rekoltenin artacağını tahmin ediyoruz. İstanbul'da zeminde tutabilecek kar yağışı en fazla birkaç kez görülebilir. Sıcak günlerin fazla olması kar ihtimalini ciddi ölçüde azaltıyor. Ancak arada sert bir soğuk hava girişi yaşanması ve kuvvetli kar yağışının zeminde tutması da ihtimaller arasında. İstanbul ve ülke genelinde çok sert bir kış beklemiyoruz. Daha ılıman ve yağışların bol olduğu bir kış geçireceğimizi öngörüyoruz.”

METEOROLOJİ'DEN YENİ HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, yurt genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava etkili olacak. Marmara'nın batısı, Afyonkarahisar dışında Ege Bölgesi ile Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda ise karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının gün boyunca mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ

Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara'nın batısında sağanak yağış görüleceği tahmin edilirken sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis etkili olacak.

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı, 14 derece.

Çanakkale: Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı, 14 derece.

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı, 14 derece.

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu havanın hâkim olacağı bölgede, Afyonkarahisar dışında gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Denizli: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı, 16 derece.

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 17 derece.

Manisa: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı, 15 derece.

AKDENİZ BÖLGESİ

Bölgede günün az bulutlu başlaması, ilerleyen saatlerde ise parçalı ve yer yer çok bulutlu bir havanın etkili olması bekleniyor.

Adana: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, 18 derece.

Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, 20 derece.

Burdur: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, 13 derece.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu hava hâkim olacak. Zamanla batı kesimlerinde bulutluluğun artması bekleniyor.

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, 8 derece.

Eskişehir: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, 10 derece.

Konya: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, 8 derece.

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu hava beklenirken zamanla batı kesimlerinde bulutluluğun artacağı tahmin ediliyor.

Bolu: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, 9 derece.

Düzce: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, 13 derece.

Kastamonu: Parçalı ve az bulutlu, 8 derece.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu havanın etkili olacağı bölgede, Ordu ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.

Amasya: Parçalı ve çok bulutlu, 10 derece.

Rize: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, 10 derece.

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, 10 derece.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Bölgenin parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Kuzeydoğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, -1 derece.

Kars: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, -1 derece.

Malatya: Parçalı ve çok bulutlu, 9 derece.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Bölgenin parçalı ve az bulutlu olması beklenirken doğu kesimlerinde yer yer bulutluluk artacak. Akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağış görülebilecek.

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu, 11 derece.

Mardin: Parçalı ve az bulutlu, 9 derece.