SGK'dan kayıt dışı çalışanlara müjde: Yeni genelgeyle polis, jandarma ve zabıta gibi kamu görevlilerinin tuttuğu resmî tutanaklar doğrudan delil sayılacak, tespit edilen her gün için çalışanlara 1 günlük prim hakkı tanınacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kayıt dışı istihdamla mücadelede sahadan elde edilen resmî kayıtların hizmete dönüştürülme sürecini yeniden yapılandırarak 4/a (SSK) kapsamındaki sigortasız çalışmalar için yeni bir genelge yayımladı. Yürürlüğe giren düzenlemeye göre, kamu görevlileri ve denetim birimlerince tutulan resmî tutanaklar doğrudan delil sayılarak belgelenen her tespit günü için çalışanlara prim hizmeti kazandırılacak.

EN AZ 1 GÜN TESCİL EDİLECEK

Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş’ın aktardığı bilgilere göre, kolluk kuvvetleri, zabıta, doktor, veteriner veya mühendis gibi kamu personelinin düzenlediği resmî kayıtlarda bir kişinin fiilen çalıştığı belirlendiğinde işlemler gecikmeksizin başlatılacak ve tutanak tarihi esas alınarak ilgili çalışana en az 1 günlük prim günü tescil edilecek.

Trafik polisleri ile jandarma ekiplerinin kişilerin yüzüne karşı tanzim ettiği trafik ceza tutanakları da kayıt dışı istihdam tespiti için resmî veri kaynağı kabul edilecek. Söz konusu belgeler öncelikle SGK Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele (KADİM) servislerince elden geçirilecek, aynı iş yerinde kayıtlı sigortası bulunmayanlara ait dosyalar ise ayrıntılı inceleme için Sosyal Güvenlik Denetmenleri Servisine aktarılacak.

İTİRAZ MEKANİZMASI DEVREDE TUTULACAK

Birden fazla resmî tespitin bulunduğu hallerde çalışanın aynı iş yerinde fiilen görev yaptığını gösteren ilk resmî belge işe giriş tarihi sayılırken, aynı ve takip eden aylarda belirlenen her gün için birer günlük prim bildirimi kısmi süreli çalışma statüsünde sisteme işlenecek.

Arada tespit yapılmayan bir ay bulunması durumunda takip eden aydaki ilk tespit yeni bir işe giriş, önceki kayıt ise son tespit günü itibarıyla işten ayrılış olarak kayıtlara geçecek.

Çalışmanın kısmi süreli değil sürekli ve kesintisiz olduğunu öne süren işçi veya işverenler için itiraz mekanizması devrede tutulacak ve yapılacak itirazlar sosyal güvenlik denetmenlerinin yerinde gerçekleştireceği incelemelerle neticelendirilecek.