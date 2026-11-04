Emeklilik planı yapan çalışanların e-Devlet üzerinden ulaşabildiği SGK hizmet dökümü, yalnızca kaç gün prim ödendiğini gösteren bir belge değil. İlk sigorta başlangıcı, uzun süreli eksik günler, işten çıkış kayıtları ve farklı statülerdeki çalışmalar emeklilik hesabında belirleyici olabiliyor. Yanlış veya eksik kayıt fark edenlerin zaman kaybetmeden inceleme yapması gerekiyor.

Çalışanların emeklilik planı yaparken ilk başvurduğu belgelerden biri SGK hizmet dökümü. Bu belgede sigortalının hangi tarihlerde çalıştığı, hangi iş yerinden bildirildiği ve kaç gün priminin bulunduğu görülebiliyor. Ancak hizmet dökümünü yalnızca toplam prim gününe bakarak değerlendirmek yeterli değil.

Emeklilik şartları belirlenirken ilk sigortalılık tarihi, sigortalılık statüsü, prim gün sayısı ve yaş koşulu birlikte dikkate alınıyor. Bu nedenle aynı prim gününe sahip iki kişinin emeklilik tarihi farklı olabiliyor. Özellikle 4A, 4B ve 4C kapsamındaki çalışmaların bir arada bulunduğu dosyalarda ayrıntılı inceleme gerekiyor.

Hizmet dökümünde görünen ilk işe giriş tarihi de önem taşıyor. Ancak işe giriş bildirgesinin bulunması, her durumda o tarihte uzun vadeli sigorta primi yatırıldığı anlamına gelmeyebilir. Staj ve çıraklık sigortası gibi farklı bildirim türleri, emeklilik başlangıcı bakımından ayrıca değerlendirilmelidir.

EKSİK GÜN VE HATALI BİLDİRİMİ GÖRÜRSENİZ BEKLEMEYİN

Hizmet dökümünde çalışıldığı halde görünmeyen günler, eksik bildirilen kazançlar veya yanlış işten çıkış tarihleri bulunabilir. Bu tür kayıtların fark edilmesi halinde önce iş yerinin bordro ve puantaj kayıtlarıyla SGK bildirgelerinin karşılaştırılması gerekiyor. Sorunun kaynağına göre işverenden düzeltme talep edilmesi veya SGK'ya başvurulması gündeme gelebilir.

Bir iş yerinde fiilen çalışıldığı halde sigorta bildirimi yapılmamışsa konu yalnızca hizmet dökümünü düzeltmekten ibaret olmayabilir. Hizmet tespitine ilişkin hukuki yollar ve süreler söz konusu olabileceği için gecikmeden uzman görüşü alınması önem taşıyor. Her uyuşmazlığın kendi belgeleri ve zaman çizelgesi üzerinden değerlendirilmesi gerekiyor.

Eksik gün kodları da çalışanların dikkat etmesi gereken ayrıntılar arasında. Ücretsiz izin, rapor, devamsızlık veya kısmi çalışma gibi nedenlerle prim günleri eksik bildirilebilir.

Çalışanın gerçekten çalışmadığı dönemlerle ilgili kayıtların doğru olması kadar, fiilen çalıştığı halde eksik gün gösterilmemesi de önemli.

EMEKLİLİK BAŞVURUSUNDAN ÖNCE SON KONTROLÜ YAPIN

Birden fazla iş yerinde veya farklı sigortalılık statülerinde çalışmış kişiler, hizmetlerinin hangi kapsamda değerlendirileceğini kontrol etmeli. 4A kapsamında işçi olarak çalışma ile 4B kapsamında kendi adına çalışma dönemleri, emeklilik koşullarını etkileyebiliyor. Özellikle son dönem hizmetlerin hangi statüde geçtiği bazı dosyalarda önem kazanabiliyor.

Yurt dışı çalışma, askerlik ve doğum borçlanması gibi seçenekler de hizmet süresini etkileyebiliyor. Ancak her borçlanma türünün şartları farklı. Borçlanmanın sigorta başlangıcını geriye götürüp götürmeyeceği, hangi statüde sayılacağı ve emeklilik tarihine etkisi kişisel hizmet geçmişine göre değişiyor.

e-Devlet üzerinden alınan hizmet dökümü düzenli aralıklarla kontrol edilebilir. Çalışanların emekliliğe yakın dönemde ilk kez inceleme yapmak yerine çalışma hayatları boyunca kayıtlarını takip etmesi, sonradan ortaya çıkabilecek sorunların daha erken çözülmesine yardımcı olabilir.

Emeklilik başvurusu yapılmadan önce hizmet dökümü, işe giriş bildirgeleri, varsa borçlanma kayıtları ve farklı statülerdeki çalışmalar birlikte değerlendirilmelidir. Sadece ekrandaki toplam prim gününe bakarak emeklilik hakkının kesinleştiği düşünülmemeli. Nihai değerlendirme SGK kayıtları ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılıyor.