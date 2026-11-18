Emeklilik planı yapan çalışanların SGK hizmet dökümlerini düzenli olarak kontrol etmesi önem taşıyor. Eksik prim günleri, yanlış işe giriş tarihleri ve hatalı bildirilen kazançlar emeklilik hesaplamalarını etkileyebiliyor.

Çalışanların emeklilik sürecinde en önemli belgelerinden biri Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet dökümü olarak öne çıkıyor. Bu belgede kişinin sigortalılık başlangıcı, çalışma dönemleri, prim günleri ve bildirilen kazançları yer alıyor.

Ancak çalışanlar zaman zaman hizmet dökümlerinde eksik veya hatalı bilgilerle karşılaşabiliyor. Özellikle işveren tarafından eksik gün bildirilmesi veya sigorta girişinin geç yapılması, emeklilik planlamasını etkileyebiliyor.

Bu nedenle çalışanların yalnızca emeklilik yaşını değil, SGK kayıtlarını da düzenli olarak incelemesi gerekiyor.

EKSİK PRİM GÜNÜ NASIL TESPİT EDİLİR?

Vatandaşlar e-Devlet üzerinden SGK tescil ve hizmet dökümü ekranına ulaşarak çalışma geçmişlerini inceleyebiliyor.

Bu ekranda işverenlerin bildirdiği prim günleri, sigortalı çalışma dönemleri ve prime esas kazanç bilgileri görüntülenebiliyor.

Fiilen çalışılan günlerle SGK kayıtları arasında farklılık bulunması durumunda öncelikle işverenden açıklama istenebiliyor. Sorunun çözülmemesi halinde SGK'ya başvuru yapılması mümkün oluyor.

HATALI KAYITLAR EMEKLİLİĞİ NASIL ETKİLER?

Emeklilik şartları, kişinin ilk sigortalılık tarihi, bağlı olduğu sigorta statüsü ve prim günlerine göre değişiyor.

Bu nedenle eksik bildirilen günler, kişinin emeklilik için gerekli prim koşulunu tamamlamasını geciktirebiliyor. Prime esas kazancın düşük bildirilmesi de emekli aylığı hesabını etkileyebiliyor.

Çalışanların kayıtlarını erken dönemde kontrol etmesi, ilerleyen yıllarda yaşanabilecek uyuşmazlıkların önüne geçilmesine yardımcı olabiliyor.