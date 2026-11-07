Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin ardından kapsam dışında kalan milyonlarca vatandaşın beklediği kademeli emeklilik konusu yeniden gündeme geldi. Emekli maaşlarına yapılması gündemde olan seyyanen zam ve iyileştirme formülleri tartışılırken, 1999 sonrası sigortalı olan çalışanların emeklilik şartlarına ilişkin beklentileri de sürüyor.

TGRT Haber'de Pınar Işık Ardor'un sunduğu Bu Akşam programına katılan SGK Başuzmanı İsa Karakaş ve SGK Uzmanı Murat Bal, emeklilik sistemine ilişkin gelişmeleri değerlendirdi. Programda emekli maaşlarının iyileştirilmesine yönelik formüllerin yanı sıra kademeli emeklilik düzenlemesinin hayata geçirilip geçirilmeyeceği de ele alındı.

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, EYT düzenlemesinin eksik hazırlandığını ve 1999-2008 yılları arasında sigortalı olanlar açısından ciddi bir adaletsizlik ortaya çıktığını savundu. Karakaş, kademeli emeklilik beklentisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

EMEKLİLERE SEYYANEN ZAM İÇİN DÖRT FORMÜL GÜNDEMDE

Programda emeklilere 10 bin TL ile 15 bin TL arasında seyyanen zam yapılması ihtimali de değerlendirildi. Emekli maaşlarında iyileştirme yapılırken dikkate alınabilecek dört temel kriter gündeme geldi.

Masadaki formüller arasında prim gün sayısına göre farklı zam uygulanması, çalışma süresinin maaş artışında belirleyici olması, 65 yaş üzerindeki emeklilere farklı oranlarda artış yapılması ve çalışmaya devam eden emeklilerle çalışmayan emekliler arasında ayrım yapılması yer aldı.

Bu seçenekler kapsamında daha fazla prim ödeyen ve daha uzun süre çalışan emeklilerin maaşlarında farklı iyileştirmeler yapılması da değerlendirildi.

“EYT DÜZENLEMESİ EKSİK YAPILDI, 1999-2008 ARASINDA KADEME YOK”

Sunucu Pınar Işık Ardor'un kademeli emeklilik düzenlemesinin çıkıp çıkmayacağına ilişkin sorusunu yanıtlayan SGK Başuzmanı İsa Karakaş, EYT düzenlemesinin hazırlanma sürecindeki eksikliklere dikkat çekti.

Düzenleme yapılırken öncesinin ve sonrasının yeterince hesaplanmadığını belirten Karakaş, geçmişte katıldığı komisyon çalışmalarında da bu konuyu gündeme getirdiğini söyledi. Karakaş, değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“EYT meselesi yapıldığı zaman maalesef sadece 4 maddelik bir düzenleme yapıldı. Bunun öncesi, sonrası, istihdam boyutu ve sağlık boyutu düşünülmedi. Devletin en yetkilileriyle birlikte bir komisyonda yer alırken ben bu EYT meselesiyle ilgili bu hususları başlangıçtan beri dile getirdim. Şimdi siz yanlış ve eksik düzenleme yaptıysanız, bunun sonucunda emeklilikte kademe sorunu çıkmışsa burada sadece maaş boyutu değil, vicdani bir boyut da vardır. Elbette ki bu kademe sorununu çözmeniz gerekiyor.”

2008 yılında gerçekleştirilen sosyal güvenlik reformuyla 2035 yılına kadar kademeli bir sistem oluşturulduğunu hatırlatan Karakaş, 1999-2008 yılları arasında sigortalı olanların bu düzenlemede karşılık bulamadığını ifade etti.

Söz konusu dönemde sigortalı işe giriş bildirgelerinin elden verildiğini hatırlatan Karakaş, bildirimlerde yaşanan küçük zaman farklılıklarının bile çalışanların emeklilik koşullarını uzun yıllar etkileyebildiğini söyledi. Bunun ciddi bir adaletsizlik yarattığını savunan Karakaş, şöyle konuştu:

“Ancak 1999 ile 2008 boyutunda hiçbir kademe yok. Eskiden sigortalı işe giriş bildirgesi elden veriliyordu. İşveren veya muhasebeci bildirgeyi hasbelkader ertesi gün verdiği için ya da unutulup yarım saat sonra verildiği için bu kişi uzun yıllar maaş alamayacak. Dolayısıyla bu adaletsizliğin çözülmesi gerekiyor.”

“SEÇİMLER YAKLAŞTIĞINDA KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKACAK”

Kademeli emeklilik düzenlemesinin ne zaman hayata geçirilebileceğine ilişkin de konuşan Karakaş, seçim dönemini işaret etti.

Hükümet tarafından şu anda bir çalışma bulunmadığı yönünde yapılan açıklamaların kendisi açısından belirleyici olmadığını söyleyen Karakaş, seçimler yaklaştığında kademeli emeklilik düzenlemesinin gündeme geleceğini öngördüğünü belirtti. Karakaş, konuya ilişkin tahminini şu sözlerle dile getirdi:

“Benim öngörüm net: Şu anda 'kademeli emeklilik çıkmayacak, çalışma yok' demelerinin hiçbir önemi yok. Seçimler yaklaştığı zaman emeklilikte kademenin çıkacağını ben öngörüyorum. Bu konuda benim hiçbir şüphem yok.”

Karakaş'ın açıklamaları, özellikle EYT düzenlemesinin dışında kalan ve sigorta başlangıç tarihleri nedeniyle farklı emeklilik şartlarına tabi olan çalışanların beklentilerini yeniden gündeme taşıdı.

KADEMELİ EMEKLİLİK BEKLEYENLERE EYT ÖRNEĞİ

Kademeli emeklilik düzenlemesi için mücadele eden sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını da değerlendiren Karakaş, örgütlenmenin ve kamuoyunda ses getirecek çalışmalar yürütmenin önemine dikkat çekti.

Kademeli emeklilik bekleyen grupların sahada başarılı çalışmalar yaptığını ancak sosyal medya üzerinden seslerini duyurma konusunda yetersiz kaldığını belirten Karakaş, EYT sürecinden örnek verdi.

Geçmişte EYT'lilerin sayısının karar alıcılar tarafından yeterince önemsenmediğini anlatan Karakaş, örgütlü mücadelenin düzenlemenin hayata geçirilmesinde etkili olduğunu söyledi. Karakaş, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Emeklilikte kademe bekleyen STK temsilcileri çok iyi çalışıyor ancak sosyal medyada çok zayıf olduklarını söyleyebiliriz. Bu mesajı durup dururken söylemedim. Geçmişte bir komisyon toplantısında 'EYT’nin çok büyük bir kapasitesi var' dediğimde, orada oturanlar 'EYT’liler 3-5 bin kişi' dediler. Biz de 'EYT’lilerin 1 milyonluk grupları var' dedik. Dolayısıyla o zaman karar alıcıları ikna etme durumu oluştu. Tecrübelerimize dayanarak konuşuyoruz; seçim sürecine doğru örgütlü şekilde seslerini duyurmaları belirleyici olacaktır.”