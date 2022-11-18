Sevgi ve cinsellik farklı şeylerdir

İki kişinin birbirini sevmesi ve çok iyi anlaşması her zaman çok uyumlu bir cinsel hayatları olacağı anlamına gelmez…

İlişkimizde uyum için neler yapabiliriz?

SORU:

Benim 3 yıldır süren bir ilişkim var. Kız arkadaşımla her konuda çok iyi anlaşı­yoruz, ailelerimiz de birbirini tanıyor. Ancak cinsel konularda bir türlü uyum sağlayamadık. Kız arkadaşım çok utan­gaç ne yapabiliriz? F.S./ İzmir

CEVAP:

Sezgi kalpten gelir, cinsellik sonradan öğrenilen davranışlardan oluşur. Bunun nasıl öğrenildiğini içinde yetişilen aile, ailenin değerler sistemi, çocukluktan itibaren yaşanan olumlu, olumsuz dene­yimler, dini öğretiler, kültürel kodlar gibi birçok değişken belirler. Kız arkadaşınızın cinselliğin ayıplandığı bir çevreden geldiği düşünülebilir. Ayrıca henüz evli olmama­nız da cinsel konularda utangaç olmasına yol açabilir. Biraz sabır ve anlayışla bu so­runu çözebilirsiniz. Birlikte çözemediğiniz durumda aranızdaki sevgi azalmadan bir uzmandan destek almanız uygun olur.

Eşimin problemini nasıl çözebiliriz?

SORU:

Üç yıldır evliyim, eşimde erken boşalma sorunu var. Bunu çok kafasına takıyor ve benden uzaklaşıyor. Benim için önemli olmadığını söylesem de ikna olmuyor, bu sorunu nasıl aşarız? D.C./ Ankara

CEVAP:

Cinsel işlev bozukluklarında en sık görü­len tutum genellikle olumsuz duygular hissettiren durumdan uzaklaşmak veya kaçınmaktır. Bu sorunun daha da büyü­mesine ve çözümün zorlaşmasına neden olur. Bir cinsel sorun ondan uzaklaşarak çözülmez. Cinsel bilgi ve deneyim eksik­liğine bağlı cinsel sorunları ancak daha fazla deneyim ve tekrarla çözülebilir. Erkek cinselliğinde iki boşalma arasında ki süre ne kadar uzarsa boşalma süresi o kadar kısalır. Kadında ise süreç tam tersi işler, süre uzadıkça kadının beklentisi ar­tar. Bu birbirine zıt fizyolojik tepkiler daha büyük bir hayal kırıklığı ve öfkeye neden olur. Böylece negatif kaçınma döngüsü güçlenerek sürer. Bu döngüden çıkmanın yolu, en az beklenti ile sık ve düzenli seks yaparak doğru alışkanlıkları kazanmak­tır. Amaç boşalmanın ne zaman olacağı değil dokunma ve sevişmeye odaklanarak birlikte geçirilen zamanın keyifli hale getirmek olmalıdır.

Bu haplar kısırlığa neden olur mu?

SORU:

26 yaşındayım, henüz bir aylık evliyim ve hemen çocuk sahibi olmak istemiyorum. Ancak eşim doğum kontrol yöntemi kullanırsa bir daha gebe kalınamayacağına inanıyor. Bize ne önerirsiniz? H.D./ Samsun

CEVAP:

Eşiniz gibi düşünen kadın sayısı sanılan­dan çok daha fazladır. Özellikle iç Anadolu bu tür gerçeklikle alakası olmayan birçok hurafe vardır. Bunun nedeni çoğu zaman kök ailenin bilinç dışı çocuk isteğidir. Do­ğum kontrol yöntemleri kısırlık yapmaz, sadece kullanıldığı sürece gebe kalmaya engel olur. Zaten kullanım amacı da budur. Tüplerin bağlanması gibi cerrahi yöntem­lerinin dışında ilaç bırakıldığında gebelik ihtimali yeniden başlar. Çocuk kararı çok önemli ve geri dönüşü olmayan bir karar­dır ve tek bir eşin endişelerine bakarak verilmez, her iki tarafın da buna hazır ve istekli olması gerekir. Eşinizle birlikte bir kadın doğum uzmanına giderek doğ­ru bilgilerin onun tarafında verilmesini sağlayabilir, eşinizin korkularına uygun bir korunma yöntemini seçebilirsiniz.