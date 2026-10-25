Aşkta yoğun duygularıyla öne çıkan bazı burçların kıskançlığa daha yatkın olduğu düşünülüyor. Güven ve bağlılık arayışı bazen korumacı tavırlara dönüşebiliyor. İşte astrolojide kıskançlıkla ilişkilendirilen 4 burç!

AŞKTA DUYGULAR BAZEN AĞIR BASIYOR

Kıskançlık, ilişkilerde zaman zaman ortaya çıkabilen bir duygu. Astrolojik yorumlarda ise bazı burçların sevdiklerine karşı daha sahiplenici davranabildiği öne sürülüyor. Ancak kıskançlığın düzeyi kişiden kişiye değişiyor.

AKREP: HER DETAYI FARK EDEBİLİR

Akrep burcu, yoğun duyguları ve güçlü bağlılığıyla tanımlanır. İlişkide güvene büyük önem verdiği düşünülür. Belirsizlik yaşadığında bazı konuları fazlasıyla sorgulayabilir ve partnerinin davranışlarına daha dikkatli yaklaşabilir.

BOĞA: İLİŞKİSİNDE GÜVEN İSTER

Boğa burcu, istikrarı ve alışkanlıklarına bağlılığıyla bilinir. İlişkisinde kendini güvende hissetmek ister. Beklenmedik değişiklikler veya belirsizlikler karşısında huzursuzluk yaşayabilir.

ASLAN: İLGİNİN MERKEZİNDE OLMAK İSTER

Aslan burcu, ilgi ve takdir görmeyi önemsemesiyle öne çıkarılır. Partnerinin kendisine değer verdiğini hissetmek ister. İlgisinin azaldığını düşündüğünde kıskançlık yaşayabileceği yorumları yapılır.

YENGEÇ: DUYGUSAL BAĞINI KORUMAK İSTER

Yengeç burcu, hassasiyeti ve bağlılığıyla ilişkilendirilir. Sevdiği kişiyle kurduğu duygusal bağı kaybetmekten endişe edebilir. Bu nedenle zaman zaman daha korumacı davranabilir.

Kıskançlık yalnızca burçlarla açıklanamaz. Sağlıklı ilişkilerde karşılıklı güven, açık iletişim ve kişisel sınırlara saygı önem taşır.