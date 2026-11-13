Formunu korumak için yıllardır düzenli spor yapan 61 yaşındaki Sertab Erener, aşil tendonundan sakatlandı. İki gündür antrenmanlarına ara veren ünlü şarkıcı sakatlığından sonra nasıl bir yol izledi?

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Sertab Erener, spor rutinine verdiği kısa aranın nedenini açıkladı. Yıllardır spor yapmayı yaşamının bir parçası haline getiren 61 yaşındaki sanatçının, yoğun antrenman temposu nedeniyle aşil tendonundan sakatlandı.

Formunu korumak için her sabah mat pilatesi yapan Erener, son iki gündür antrenmanlarına ara verdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan sanatçı, sakatlığı nedeniyle dinlenmeyi tercih ettiğini belirtti.

AŞİL TENDONU İÇİN ANTRENMANLARINA ARA VERDİ

Sakatlığının ardından spor rutinini hafifleten Sertab Erener, yaptığı paylaşımda, "İki gündür aşil tendonum iyileşsin diye durdum. Bugün sadece üst karın çalıştım" ifadelerini kullandı.

Dinlenme sürecine rağmen antrenmanlarından vazgeçmeyen sanatçı, yaptığı zorlu hareketlerle izleyenlerinin dikkatini üzerine çekti.