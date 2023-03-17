Şeriatçı ile milliyetçi el ele!

AKP, baktı ki Millet İttifakı karşısında giderek ve de hızla erimeye başladı, genişlemeye karar verdi…

Hakkıdır, genişler tabii ancak bu genişlemeye, ittifakı güçlendirmeye öyle bir partiyi davet etti ki, gören, duyan ¨pes¨ dedi! Binde 0.3 oy oranına sahip, Doğu ve Güneydoğu civarında kümelenmiş bu parti ittifaka nasıl güç katacak acaba diye düşündü insanlar haklı olarak…

–Manevi olarak belki de, ne bileyim!

İşte bu partinin yöneticileri AKP Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile bir araya geldi. Görüşmelerin olumlu geçtiği açıklandı. O sırada Numan Bey’in suratı görülmeye değerdi doğrusu… Neyse, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, 14 Mayıs’ta AKP’yi destekleme kararını açıkladı. Böylece Cumhur İttifakı masasına bir sandalye daha eklenmiş oldu.

Nasıl bir parti bu HÜDA PAR peki? Genel başkanının geçmişte söylediği bir cümleyle başlayalım:

–Türkiye Cumhuriyeti’ne göre Hizbullah bir terör örgütü olabilir ama bana göre bir terör örgütü değil!

Gayet açık sanırım! Bir de CHP Sözcüsü Faik Öztrak’ın, ATV’nin sorusu üzerine HÜDA PAR ile ilgili olarak “Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim” diye başladığı açıklamasından bir bölümü paylaşayım:

–Diyarbakır Emniyet Müdürümüz Ali Gaffar Okkan’ı kalleşçe katleden, İslamcı Feminist yazar Konca Kuriş’i domuz bağıyla öldüren; Zehra Vakfı Başkanı İzzettin Yıldırım’ı, gazeteci Halit Güngen’i infaz eden terör örgütünün siyasi uzantılarıyla kol kola girecek kadar durumları vahim. Siyasetçi gömleğini akşam nerede çıkardıysa, sabah da aynı yerde giymelidir ama ahlak gömleğini çıkaran, üzerine başka hiçbir gömleği giyemez. Hadi Erdoğan’ı anladık. Bahçeli’ye ne demeli? Bahçeli bu saatten sonra şehit Ali Gaffar Okkan’ın adını ağzına nasıl alabilecek? Sinan Ateş’in katillerine tek kelime edemediği gibi Ali Gaffar Okkan’ın katillerine de mi sessiz kalacak? Şehit Polis Memurumuz Atilla Durmuş’un aziz hatırasından, hiç utanmayacak mı? Polis memuru Atilla Durmuş, rahmetli Sağlık Bakanı MHP’li Osman Durmuş’un yeğeniydi. Emniyet Müdürü Gaffar Okkan’ın da koruma memuruydu. O gün Atilla Durmuş, beş arkadaşıyla beraber şehit edildi. Bahçeli şimdi bunu nasıl içine sindirecek?

Orasını da, Bahçeli düşünecek ve açıklayacaktır herhalde…

Cumhuriyete düşman!

Sanırım bu açıklamalardan, AKP’nin ittifaka aldığı partinin nasıl bir oluşum olduğu açıkça belli!

Yetmediyse, HÜDA PAR’ın 2021 yılında yayınladığı ve büyük tepki toplayan programına bir göz atmak kafi gelecektir:

–Kürtçe ikinci resmi dil olarak kabul edilmeli, Kürtçe eğitim dili olmalıdır. ‘Ne Mutlu Türküm Diyene’ gibi yazılar silinmeli, ‘Bir Türk dünyaya bedeldir’ şeklindeki ırkçı söylemlere son verilmelidir. Anayasa ve sistemin bütün resmi literatürüne hakim olan Türklük esaslı ayrımcı söylem terk edilmelidir. Said-i Nursi, Şeyh Said ve Seyyid Rıza gibi Kürt alimlerine zulmedildiği resmen kabul edilmeli ve özür dilenmelidir.”

Nasıl buldunuz? Şeyh Said isyanının lideri ile Dersim İsyanı’nın başı Seyyid Rıza’yı “Kürt alimi” olarak ilan edip bir de özür dilenmesini isteyecek denli Cumhuriyete düşman olduğu apaçık sırıtıyor, değil mi! Ayrıca alim ilan ettiği Seyyid Rıza’nın “ümmi” olduğunu yani okuma yazma bilmediğini saklayacak kadar da cingöz!

Diyanet’in raporu

Bir de Diyanet’in hazırladığı “gizli tarikatlar” raporuna bakalım…

Raporda, Mustazaflar Hareketi (Hizbullah) başlığında yer alan bilgilere göre Hüseyin Velioğlu’nun kurucusu olduğu örgütün, 1991- 2001 arasında şiddete başvurarak illegal kimliğe büründüğü, Beykoz Operasyonu sonucu dağıldığı ancak 2004’te Mustazaflarla Dayanışma Derneği’nin kurulmasıyla toplandığı belirtiliyor. Örgütün, devleti “tağuti” (hak yoldan saptıran) ve “darülharp” (İslamlaştırılması gereken savaş alanı) kabul ettiği, derneğin ise 2012’de Hizbullah’ın devamı olduğu gerekçesiyle kapatıldığı kaydediliyor. Derneğin kapatılmasının ardından “propaganda imkanının daha iyi olduğu gerekçesiyle HÜDA PAR’ın kurulduğu aktarılıyor.

Bitmedi, raporda, gayri İslami, laik, Kemalist zulüm rejimine karşı mücadeleyi varlık nedeni gördüğü vurgulanan örgütün ümmetçi fikirleri olduğu, İslam’ın hakim olmadığı tüm rejim ve yönetimleri gayri İslami kabul ettiği de belirtiliyor

Diyanet’in “örgüt” olarak söz ettiği HÜDA PAR ile ilgili “şiddet potansiyeli” tahlili de dikkat çekici doğrusu:

-Tarihinde yaşananlardan dolayı kimilerine göre tekrar şiddete başvurma potansiyeline sahiptir. Yoğun bir şehitlik vurgusu üzerinden kendi bağlılarını aksiyoner hale getirmekte ve onların harekete bağlılıklarını bu şekilde diri tutmaktadır.

Tüm bunların ardından ne denir bilemedim. 2018 seçimlerinde toplam 157 bin oy alan bu partiden nasıl bir fayda bekleniyor anlayamadım…

–Siz anladıysanız bravo doğrusu!..