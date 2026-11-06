A Milli Futbol Takımı’nın Belçika ve Fransa maçları için aday kadrosu açıklandı. Altay Bayındır ve Kerem Aktürkoğlu kadro dışında kalırken, Vincenzo Montella döneminde yaşanan kriz sonrası milli takımdan uzak kalan Berke Özer yeniden ay-yıldızlı ekibe dahil edildi.

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi kapsamında Belçika ve Fransa ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı. Teknik direktör Sergen Yalçın, kadroyu canlı yayında duyurdu. Berke Özer uzun bir aranın ardından yeniden milli takıma davet edilirken, Altay Bayındır ve Kerem Aktürkoğlu aday kadroda yer almadı.

ADAY KADRO CANLI YAYINDA AÇIKLANDI

A Milli Takım'ın Belçika ve Fransa maçları için belirlenen aday kadrosu, teknik direktör Sergen Yalçın tarafından canlı yayında açıklandı.

Aday kadroda şu futbolcular yer aldı:

Berke Özer, Ersin Destanoğlu, Serhat Öztaşdelen, Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mustafa Eskihellaç, Ozan Kabak, Zeki Çelik, Arda Güler, Can Uzun, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Aral Şimşir, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, Enes Ünal, İlhan Fakılı, Oğuz Aydın ve Yunus Akgün.

'TELEFON AÇMAMA GİBİ BİR DURUM YOK'

Sergen Yalçın, aday kadroyu açıklamadan önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bazı futbolcuların telefonlarına yanıt vermediği yönündeki iddialara da değinen Yalçın, şu açıklamayı yaptı:

“Doğru bilgileri alıp, doğru haber yapalım. Oyuncularımız buraya gelmek için çok istekli. Yeni dönem başlıyor. Birçok oyuncu ile telefonda konuştuk, bilgi alışverişi yaptık. Asla telefon açmama gibi durum yok. Oyuncularımız hepsi karakterli çocuklar. Olmayan şeyleri olmuş gibi göstermek size zarar verir. Burası halkın Milli Takım'ı. 60'a yakın oyuncudan oluşuyor havuz. 26 oyuncu çağıracağız. Son dakika bir kaleciyi sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkardık. Başakşehir'in kalecisi sakatlandı.”

BERKE ÖZER YENİDEN MİLLİ TAKIM'DA

Aday kadronun dikkat çeken isimlerinden biri de Berke Özer oldu. Milli kaleci, 12 Ekim 2025'te Bulgaristan maçı öncesinde kadroya alınmamasının ardından milli takım kampından ayrılmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), o dönemde yaptığı açıklamada Berke Özer'in izinsiz olarak kamptan ayrıldığını duyurmuştu. Yaşanan gelişmenin ardından Özer, Vincenzo Montella döneminde milli takım kadrosuna davet edilmemişti. Sergen Yalçın'ın açıkladığı yeni aday kadroyla birlikte Berke Özer yeniden ay-yıldızlı ekibe dahil edildi.