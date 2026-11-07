Serdar Ortaç ile 5 yıl evli kalan İrlandalı ünlü model Chloe Loughnan, ilk kez anne olmaya hazırlanıyor. Sevgilisi Fergus Hennessy ile bebek heyecanı yaşayan Loughnan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bebeğinin cinsiyetini açıkladı.

Şarkıcı Serdar Ortaç ile 2014-2019 yılları arasında evli kalan İrlandalı model Chloe Loughnan, ilk kez anne olmaya hazırlanıyor. Bir süredir mimar sevgilisi Fergus Hennessy ile birliktelik yaşayan Loughnan, bebeğinin cinsiyetini sosyal medya hesabından duyurdu.

HAMİLELİK POZLARINI PAYLAŞIYOR

2023 yılında Fergus Hennessy’den aldığı evlilik teklifine “Evet” yanıtını veren Chloe Loughnan, geçtiğimiz aylarda anne olacağını açıklamıştı. Hamilelik sürecine ilişkin paylaşımlarını sosyal medya hesabından sürdüren ünlü model, son olarak bebeğinin cinsiyetini takipçileriyle paylaştı.

“BİZİM MİNİK PRENS GELİYOR”

Karnı burnunda pozlarını yayınlayan Loughnan, “Bizim minik prens geliyor” ifadelerini kullanarak bir erkek bebek beklediğini duyurdu. Hamilelik sürecini “Şimdiye kadarki en sevdiğim bölüm” sözleriyle tanımlayan modelin paylaşımı, kısa sürede çok sayıda beğeni ve tebrik yorumu aldı.

SERDAR ORTAÇ'IN BABA OLMA İSTEĞİ YENİDEN GÜNDEMDE

Chloe Loughnan’ın hamilelik haberi, eski eşi Serdar Ortaç’ın evlilikleri döneminde dile getirdiği baba olma isteğini de yeniden gündeme taşıdı.

Ortaç, evliliklerinin ikinci yılında verdiği bir röportajda çocuk sahibi olma arzusunu şu sözlerle anlatmıştı:

"6 yıldır Chloe ile birlikteyim, 2.5 yıldır da evliyiz. İlk günden beri çocuk isteğimi dile getirdim ama o her yıl 'seneye' diyor. 2017’de de çocuğum olmazsa biri kız diğeri erkek iki evlatlık alacağım. İnşallah çocuğum olur da evlatlığa gerek kalmaz."

İlk kez anne olmanın heyecanını yaşayan Chloe Loughnan’ın paylaşımları, sosyal medyada takipçilerinden yoğun ilgi gördü.