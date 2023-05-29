Sen bilirsin Türkiyem!

Tarihi bir seçim yaptık.

Sonuçta Erdoğan yine kazandı.

Türkiye, seçimini yaptı.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile geçen 5 yıl boyunca yapılanlardan halkın memnun olduğunu gösteriyor bu.

Genel kanı böyle.

AKP’liler sevinç içinde.

Peki bu seçimler ve sonuçları Türkiye’nin gerçek görüntüsü mü?

Örneğin sayıları 2 milyonu geçen yabancı seçmenleri nereye koyacağız.

Onların tamamının Erdoğan’a oy verdiği biliniyor.

Suriyeli seçmenlerin Türkiye demokrasisine yön vermesi ve değişime izin vermemesi bu ülkenin ayıbı değil mi?

Geçen beş yıl içindeki anormal artan hayat pahalılığı, gelir adaletsizliği, yolsuzluk iddiaları, liyakatsizlik, adam kayırma toplumun yarısında hiç etkili olmamış mı?

Bana sorarsanız aslında sokaklardaki bütün sevinç gösterilerine rağmen, Türkiye’nin üçte ikisi yasta.

Duruma inanamıyor.

Bu da hem derin üzüntü hem de büyük bir öfke yaratıyor.

Kısa bir süre içinde özellikle CHP içinde büyük bir kriz çıkacaktır.

Kılıçdaroğlu’nun genel bakanlığı sürdürmesi artık çok zordur.

Ama can sıkıcı olan şudur: Şu anda ellerini ovuşturup bekleyen ve “Biz dememiş miydik?” utanmazlığı ile saldırıya hazır büyük bir kesim var. Onlara söyleyecek sözüm yok.

Bir diğer can sıkıcı durum ise şu: Sarayın paralı elemanları yine aynı kibir ve küstahlıkla muhalefette yer alanlara alayla karışık hakaretler yağdırıyorlar. Sadece sonuca kilitlenip Türkiye ile ilgili hepsi doğru çıkan dürüst, namuslu, ahlaklı analizleri kirletmeye çalışıyorlar.

Bana gelince: Elbette bir değişimin olamamasından dolayı derin bir üzüntü içindeyim. Ama bu sanki dünyanın sonu gelmiş gibi her şeyden çekilme anlamına gelmeyecektir. Doğru bildiklerimi, gerçekleri, yine aynı ahlak ve namus çerçevesi içinde yine sizlere aktarmayı sürdüreceğim.

Kimse geleceğe karamsar bakmasın.

Bu sonuçlar Türkiye’yi yansıtan gerçekler değildir.

Türkiye’nin iyi eğitimli, deneyimli, sağduyulu, vatanseverlerinin sayısının hiç de az olmadığı bu seçimde ortaya çıkmıştır.

Ülkemizi adeta işgal ettirdikleri yabancılarla kazanılan bir seçim sonrası bu iktidarın Türkiye’yi uzun süre yönetmesi mümkün değildir.

Zaman bunu gösterecektir.

Pek çok kişi sandığa gitmedi

Seçime katılım oranında hayli düşüş var.

Bu yazıyı yazdığım sırada sandıkların yüzde 90’ından fazlası açılmıştı ve iki aday da aşağı yukarı ilk turdaki oylarını almıştı.

Demek ki oylar azaldığı gibi son anda saf değiştirenlerin de ciddi bir oy değişimine neden olmadığı ortaya çıkmış oldu.

Her iki aday da kayda değer olmayan oy artışları sağladılar.

Oy vermeye gitmeyenler şimdi pişmanlık duyuyor mudur bilmiyorum.

Bence onlar sonucu çoktan kabullenmişti.

Ancak ortaya çıkan gerçeğe göre, değişim isteyenlerin “Birleşe birleşe kazanacağız” sloganına kulak asmadığı görülüyor.

Ya inanamadılar ya da büyük bir bezginlik içinde olacak her şeye razı olmuşlar.

Demek ki bundan sonraki seçimlerde partiler daha çok kendi güçlerine güvenerek ve dayanarak çalışacaklar.

Sonuç olarak bu seçimler Türkiye’nin aslında bir değişime hazır olduğunu ama devletin bütün gücünü kullanan iktidarı aşamadığını gösteriyor

Demokrasiye dönüş, adaleti sağlama, insan hak ve özgürlüklerini geri kazanma yolunda karamsar olmanın zamanı değildir artık.

İktidar seçimi nasıl kazandığını muhalefetten daha iyi biliyor.

Toplumun eskisi gibi olmadığını da biliyor.

Bu koşullar altında kıl payı kazanılmış bir seçimden sonra işinin çok zor olduğunu da biliyor.

Türkiye için karanlık bir dönem başlıyor belki ama bu dünyanın sonu değildir.