Özellikle gençler arasındaki kullanımıyla gündeme gelen elektronik sigaraların sağlık üzerindeki etkileri tartışılmaya devam ediyor. Solunum ve kalp sağlığı başta olmak üzere çeşitli risklerle ilişkilendirilen elektronik sigaralarla ilgili uyarılara bir yenisi de dünyaca ünlü şarkıcı Selena Gomez’den geldi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Gomez, yoğun nikotinli elektronik sigara kullanımının sesini etkilediğini söyledi.

“ÇOK FAZLA NİKOTİNLİ ELEKTRONİK SİGARA KULLANDIM”

Nikotin bağımlılığı nedeniyle uzun süre elektronik sigara kullandığını belirten Selena Gomez, sesindeki değişime dikkat çekti. Ünlü şarkıcı, yaşadığı durumu şu sözlerle anlattı:

“Sesimi değiştiremeyeceğim. Çok fazla nikotinli elektronik sigara kullandım” dedi.

“GERÇEKTEN ÇOK APTALCA, SESİMİ DEĞİŞTİRDİ”

Nikotin bağımlılığından kurtulmanın zorluğuna değinen Gomez, elektronik sigara kullananlara ve kullanmayı düşünenlere de seslendi. Yaşadığı deneyimden pişmanlık duyduğunu belirten şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:

“Bunu yaşıyorsanız ya da elektronik sigara kullanmayı düşünüyorsanız, buna değmez. Gerçekten çok aptalca ve sesimi değiştirdi”

“SORUN DEĞİL, DİNLEMEYİN”

Sesindeki değişimle ilgili açıklamalarını sürdüren Selena Gomez, takipçilerinin sesini beğenmemesi ihtimaline de değindi. Ünlü şarkıcı, konuyla ilgili düşüncesini şu sözlerle dile getirdi:

“Sesimi dinlemek hoşunuza gitmiyorsa bunu anlayabilirim. Sorun değil, dinlemeyin” diye konuştu.