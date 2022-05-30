Seçimin tarihini Kılıçdaroğlu belirleyecek… – 1

Geride bıraktığımız perşembe günü kaleme aldığım “Erken seçim tartışmasını bitirecek anket…’’ başlıklı yazıda seçim tarihinin MHP’nin oy oranına bağlı olduğunu, seçim tarihinin de buna göre belirleneceğini yazmıştım. Yazıyı okuduğunuz için detaylarına girmiyorum.

‘’BAHÇELİ ATAK YAPACAK…’’

Bu yazının ardından Ankara’nın ‘kulağı delik’ siyasetçilerinden çok sayıda telefon aldım. Ankara’nın deneyimli siyasetçileri, “Tespitler gerçekçi… Seçim tarihini MHP’nin durumu belirleyecek’’ yorumunu yaptı. AKP’nin etkili isimlerinden olan bir kaynağım ise “Yazıda bir eksik var…’’ dedi. Bunun üzerine “O halde eksiği de siz tamamlayın’’ karşılığını verdim.

AKP’li siyasetçinin “eksik’’ olarak tarif ettiği nokta “Kılıçdaroğlu faktörü…’’ idi.

AKP’li kaynağımın iddiasına göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladığı gün, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli “erken seçim’’ kararı aldıracak! Kaynağım, “Devlet Bey bu konuda hayli kararlı görünüyor’’ dedi.

VAN’DA NE OLDU?

Peki Kılıçdaroğlu adaylığını ne zaman açıklayacak?

Bu sorunun cevabı Van’daki belediye başkanları toplantısında biraz daha netleşti…

Gelin şimdi o toplantıda konuşulanlara ve CHP’deki hazırlıklara bakarak ortaya çıkan resmi tamamlayalım…

Başkanlar Kılıçdaroğlu için ne dedi? – 2 –

CHP’nin Van’da düzenlediği Belediye Başkanları Çalıştayı’na 248 belediye başkanının 240’ı katıldı. Bazı belediye başkanları ‘mazeret’ bildirdiği için Van’a gelmedi. Van’daki toplantı için kente gelen başkanlar, 4’erli gruplar halinde esnafları ziyaret etti. Toplantı sonrası konuştuğum bazı başkanlar “AKP istediğimiz oranda erimemiş. AKP’ye bir kızgınlık var ama bu tam anlamıyla bir kopuşa dönüşmemiş’’ tespitini yaptı.

Bazı başkanlar ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş’a yönelik ilginin dikkat çekici olduğunu tespitinde birleşti.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ NE DEDİ?

Konuştuğum bazı belediye başkanları da Van’daki toplantının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı yolunda önemli bir aşama olduğunu kaydetti. Başkanların toplantıya ilişkin yorumu şöyle:

“Ekrem İmamoğlu, kapalı toplantıda toparlayıcı ve birleştirici bir konuşma yaptı. Partinin neferi olduğunu, verilecek görevlerin ‘başının üstünde yeri olduğu’nu belirtti. Biz konuşmasında cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin bir mesaj görmedik. Aksine partinin alacağı karar için çalışacağının altını çizdi. Keza Mansur Yavaş da benzer bir konuşma yaptı ve ‘CHP’nin adayı kim olacak?’ tartışmasına nokta koydular.’’

ÇANKAYA MESAJI

CHP’li başkanlar, gözlemlerini şöyle aktardı: “Tabii bu arada Seyit Torun’un konuşması da benzer bir içerikteydi. Seyit Torun, açılış konuşmasında Kılıçdaroğlu’na seslenerek ‘Çankaya sizi bekliyor sayın genel başkanım’ ifadesini kullandı. İmamoğlu ve Yavaş da adaylığa ilişkin net bir mesaj vermeyince, genel hava Kılıçdaroğlu’nun adaylığının artık pekiştiği yönündeydi.”

“ARTIK DAHA GÜÇLÜ…’’

Konuştuğum CHP’li bir başkan ise tespitlerini ve gözlemlerini şöyle dile getirdi: “Sayın genel başkanımız, belediye başkanları toplantısından pazar gecesi yapılacak olan Altılı Masa toplantısına gidecekti. Toplantıda söz alan belediye başkanları genel başkanımıza yönelik desteklerini ilk kez bu denli açık bir şekilde ortaya koydular. Van’daki toplantı, genel başkanımızın elini güçlendirdi ve masaya daha güçlü oturmasını sağladı. CHP’nin adayı artık tartışmasız bir şekilde genel başkanımız Kılıçdaroğlu’dur.’’

Kılıçdaroğlu neyi bekliyor? – 3 –

Yan sütundaki yazının son cümlesinde yer alan ifade aslında CHP genel merkezindeki havayı özetliyor. Ekrem İmamoğlu’nun Karadeniz gezisi sonrası yaptığı hatalar, yarışta geriye düşmesine yol açtı. İmamoğlu şimdi her şeye yeniden başlıyor ve uğradığı tahribatı gidermeye çalışıyor. Bunda ne derece başarılı olur, onu hep birlikte göreceğiz…

Kemal Kılıçdaroğlu ise bu süreci kendi lehine çevirecek adımlar atıyor. Van’daki toplantıda belediye başkanlarının da büyük oranda desteğini alarak Altılı Masa’ya daha güçlü oturuyor.

GERİ SAYIM BAŞLADI…

Kılıçdaroğlu’nun aday olmak istediği ve kendisini tamamen buna ‘kilitlediği’ bilinen bir gerçek. CHP lideri, bugün itibariyle artık gayri resmi adaydır… Adaylığını ilan etmek için ise gün sayıyor. Kılıçdaroğlu aslında Haziran ayının sonunda adaylığını açıklamak ve yarışa bir an önce girmek istiyordu. Ancak yakın çevresindeki bazı isimler ‘’Altılı Masa toplantılarının ilk turunun bitmesini beklemek daha doğru olur’’ deyince tarih biraz ertelendi. Kılıçdaroğlu bu yüzden Haziran ayının sonunda yapılması beklenen 6. toplantının bitmesini bekleyecek. O toplantı da tamamlandıktan sonra adaylığına ilişkin güçlü bir mesaj verecek. Buna ilişkin slogan arayışları da devam ediyor.

AKŞENER AÇIKLAR MI?

Kılıçdaroğlu’nun asıl beklentisi, adaylığını Altılı Masa’nın ortaklarının kamuoyuna açıklaması yönünde… Bu olmadığı takdirde ise ittifak ortağı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in CHP liderinin adaylığını kamuoyuna deklare etmesi bekleniyor… Bu beklenti gerçekleşir mi gerçeklemez mi bilinmez… Ancak buna yönelik çalışmalar önümüzdeki süreçte hızlanacak. Akşener ikna edilir ve “Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu’dur’’ derse CHP lideri yarışa çok güçlü bir biçimde girecek.

CHP lideri, Akşener bunu yapmadığı takdirde ise Eylül ayının sonu Ekim ayının başı gibi adaylığını kamuoyuna açıklamayı düşünüyor. CHP lideri ve yakın çevresi tüm hazırlıklarını buna göre yapıyor. Öyle ki; ses, sahne ve ışık düzenini organize eden şirkete “Eylül ve Ekim ayı için başka bir iş almayın… Yoğun bir sürece giriyoruz’’ denildi. Bu da Eylül ve Ekim ayının yeni siyasi gelişmelere gebe olduğunu gösteriyor.

EYLÜL – EKİM SICAK GEÇER…

Kılıçdaroğlu, Altılı Masa’nın 6. toplantısının bitmesinin ardından okulların açılması ve herkesin memleketine dönmesiyle birlikte, cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklar. Bunun ardından ise birinci yazıda da bahsettiğim üzere MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ‘erken seçim’ kararı aldırtır. Bahçeli, Kılıçdaroğlu’nun Cumhur İttifakı’nı daha fazla hırpalamasına izin vermek istemez.

ERDOĞAN’A TAM YETKİ…

AKP kurmayları da bu gelişmeleri yakından takip ettikleri için, Mayıs ayında düzenlenen MKYK toplantısında tüm MKYK üyelerine bir ‘yetki belgesi’ imzalattılar. Belgede, “Olası bir genel seçimde Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, milletvekili listelerini belirlemekte tam yetkilidir’’ yazıyordu.

Yukarıda özetlemeye çalıştığım gelişmeler yaşandığı takdirde, Türkiye Kasım ayının ilk haftasında sandık başına gider…

Ancak şunu da unutmayalım; siyasette 24 saat çok uzun bir süredir… Gün doğmadan neler doğar bilinmez…