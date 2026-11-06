Kamuoyunda “yüksek karlı gizli fon” davası olarak bilinen yargılamada Seçil Erzan’a verilen 102 yıl 4 ay hapis cezası kararı istinaf mahkemesince bozuldu. Yeniden görülen davada savcılık, Erzan hakkında 211 yıla kadar hapis cezası talep etti. Duruşma 7 Aralık 2026’ya ertelendi.

DHA- Kamuoyunda “yüksek karlı gizli fon” dolandırıcılığı olarak bilinen davada, Seçil Erzan hakkında verilen 102 yıl 4 ay hapis cezası kararı istinaf mahkemesi tarafından usul yönünden bozuldu. Kararın ardından dava yeniden görülmeye başlandı. Yeniden başlayan yargılamada savcılık, Erzan hakkında 56 yıldan 211 yıla kadar hapis cezası talep etti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Erzan hakkında “nitelikli dolandırıcılık” ve “özel belgede sahtecilik” suçlarından verdiği mahkûmiyet kararına ilişkin istinaf incelemesini tamamladı.

Ceza Dairesi, ilk derece mahkemesinin kararında birleştirilen dosyalara ilişkin bilgilere yer vermediğini, bu durumun kararın denetlenmesini zorlaştırdığını ve yargılama sürecinde usul hükümlerine uyulmadığını belirtti. Bu gerekçelerle mahkûmiyet kararının bozulmasına hükmeden daire, dosyayı yeniden görülmek üzere ilk derece mahkemesine gönderdi.

SAVCILIKTAN 211 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Bozma kararının ardından dava, İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülmeye başlandı. Duruşmada cumhuriyet savcısı, celse arasında hazırladığı esasa ilişkin mütalaasını mahkemeye sundu.

Savcılık mütalaasında, Seçil Erzan'ın 3 kişiye yönelik eylemleri nedeniyle “nitelikli dolandırıcılık”; aralarında Arda Turan, Mert Zeydanlı, Selçuk İnan, Fernando Muslera ve Buse Terim'in de bulunduğu 27 kişiye yönelik eylemleri nedeniyle ise “dolandırıcılık” ve “özel belgede sahtecilik” suçlarından 56 yıldan 211 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

DİĞER 5 SANIK İÇİN DE HAPİS CEZASI İSTENDİ

Savcılık mütalaasında, dosyada yer alan diğer sanıklar hakkında talep edilen hapis cezaları da belirtildi. Buna göre;

-Tutuksuz sanık Nur Erkasap hakkında “nitelikli dolandırıcılık” suçundan 9 yıldan 25 yıla kadar,

-Ali Yörük hakkında “dolandırıcılık” suçundan 5 yıldan 15 yıla kadar,

-Atilla Yörük hakkında “nitelikli dolandırıcılık” ve “dolandırıcılık” suçlarından 7 yıldan 18 yıla kadar,

-Nazlı Can hakkında “nitelikli dolandırıcılık” ve “dolandırıcılık” suçlarından 8 yıldan 30 yıla kadar,

-Hüseyin Elibol hakkında “dolandırıcılık” suçundan 4 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

DURUŞMA 7 ARALIK'A ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanıklar ve avukatlarının esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmalarını hazırlayabilmeleri için duruşmayı 7 Aralık 2026 tarihine erteledi.