Türkiye ile AB arasında Schengen vizesi sorunlarının çözümü için yeni bir süreç başlatıldı. Ankara’daki kritik görüşmede randevu ve belge sorunları ele alınırken, vize işlemlerini kolaylaştıracak somut adımlar geliştirmek üzere özel bir çalışma grubu kurulması kararlaştırıldı.

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) yetkilileri arasında Ankara’da gerçekleştirilen Yerel Schengen İşbirliği (LSC) toplantısında, vize uygulamalarında yaşanan sorunların çözümü için ayrı bir çalışma grubu kurulmasına karar verildi. Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa Komisyonu temsilcilerinin bir araya geldiği görüşmede, randevu sorunlarının giderilmesi, başvuru süreçlerinin hızlandırılması ve çok girişli, uzun süreli vizelerin yaygınlaştırılması talepleri gündeme getirildi.

RANDEVU KRİZİ VE EVRAK YÜKÜ MASAYA YATIRILDI

Dışişleri Bakanlığı yetkilileri; Schengen ülkelerinin Türkiye’deki temsilcileri, AB Delegasyonu ve Avrupa Komisyonu yetkilileriyle Ankara’da bir araya geldi.

Türk heyeti, Türkiye ile AB arasındaki güçlü entegrasyona dikkat çekerek vize başvurularında yaşanan randevu gecikmelerinin giderilmesini istedi. Başvuruların daha kısa sürede sonuçlandırılması ve vatandaşlardan talep edilen belge sayısının azaltılması gerektiği vurgulandı.

UZUN SÜRELİ VE ÇOK GİRİŞLİ VİZE TALEBİ

Toplantıda, daha önce Schengen vizesi alarak seyahat kurallarına uygun hareket eden vatandaşlara kolaylık sağlanması da gündeme geldi.

Türk tarafı, geçmiş vize kullanımını esas alarak daha uzun süreli ve çok girişli vize verilmesini sağlayan Kademeli Vize Sistemi'nin (Cascade) daha geniş kapsamda uygulanmasını talep etti. Vize geçmişi olumlu olan başvuru sahiplerinin işlemlerinin kolaylaştırılması gerektiği belirtildi.

TIR ŞOFÖRLERİNİN SCHENGEN GEÇİŞ ENGELLERİ GÜNDEMDE

Uluslararası taşımacılık yapan Türk TIR şoförlerinin Schengen bölgesine girişte karşılaştığı engeller de görüşmenin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

Ticari faaliyetlerin kesintiye uğramaması amacıyla sürücülerin Schengen ülkelerine erişiminin kolaylaştırılması talep edildi. Mevcut kalış süresi sınırlamalarına kalıcı bir çözüm bulunması gerektiği AB yetkililerine iletildi.

YASA DIŞI VİZE ARACILARINA KARŞI ADLİ SÜREÇLER ANLATILDI

Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, vize randevularında yaşanan sıkıntıların yasa dışı danışmanlık şirketlerinin ortaya çıkmasına zemin hazırladığını ifade etti.

Vatandaşların randevu almasını zorlaştıran bu sahte yapılara karşı başlatılan adli süreçler hakkında AB temsilcilerine bilgi verildi. Öte yandan, AB ülkelerindeki üniversitelerden kabul alan Türk öğrencilerin yaşadığı vize sorunlarının son iki yıla kıyasla önemli ölçüde azaldığı kaydedildi.

SCHENGEN VİZESİ SORUNLARI İÇİN AYRI ÇALIŞMA GRUBU KURULACAK

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından Schengen vize uygulamalarındaki sorunların daha yakından takip edilmesi ve çözüm odaklı adımlar atılması amacıyla yeni bir karar alındı.

Schengen ülkelerinin Türkiye’deki temsilcilikleri arasında ayrı bir çalışma grubu oluşturulması kararlaştırıldı. Çalışma grubunun vize süreçlerindeki aksaklıkları doğrudan inceleyerek somut çözüm önerileri geliştirmesi hedefleniyor.