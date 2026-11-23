Sarıyer’de görüldüğü ihbar edilen aslan için ekiplerin başlattığı arama çalışmaları sürüyor. Aslanın nereden geldiği ve kime ait olduğu merak konusu olurken sosyal medyada da çeşitli iddialar paylaşılıyor. Peki, aranan aslan bulundu mu, sahibi kim ve nasıl kaçtı?

Sarıyer’de aslan görüldüğüne ilişkin ihbarın ardından bölgede başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. Hayvanın kime ait olduğu ve nasıl bölgeye geldiği merak edilirken sosyal medyada da çeşitli iddialar gündeme taşındı. Peki, Sarıyer’de aranan aslan bulundu mu, sahibi belli oldu mu? İşte merak edilen soruların yanıtları...

SARIYER'DE ARANAN ASLAN BULUNDU MU?

23 Kasım 2026 Pazartesi günü itibarıyla Sarıyer’de görülen dişi aslan henüz yakalanamadı. İstanbul Valiliği ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalarda, hayvanın bulunduğu alanın belirlendiği ancak yakalama çalışmalarının sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

Gece boyunca devam eden aramalarda aslanın izinin zaman zaman kaybedildiği bildirilirken, ekiplerin bölgedeki güvenlik tedbirlerini artırdığı aktarıldı. Yetkililer, vatandaşlara aslanla karşılaşmaları halinde hayvana yaklaşmamaları ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmeleri yönünde uyarıda bulundu.

SARIYER'DE GÖRÜLEN ASLANIN SAHİBİ KİM?

Uskumruköy Mahallesi’nde görülen dişi aslanın kime ait olduğu henüz resmi olarak açıklanmadı. Sosyal medyada futbolcu Abdülkerim Bardakcı’nın adı hayvanın sahibi olduğu iddiasıyla gündeme gelirken, mahalle muhtarı Şeyda Üst bu iddiaları yalanladı.

Muhtar Üst, sosyal medyada dolaşıma giren fotoğraf ve görüntüler üzerinden yapılan yorumların gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Şu ana kadar aslanın söz konusu kişiye ait olduğunu doğrulayan herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

SARIYER'DEKİ ASLAN NEREDEN KAÇTI?

İstanbul Sarıyer’de ortaya çıkan aslanın bölgeye nasıl geldiği ve nerede beslendiği henüz bilinmiyor. Hayvanın özel bir mülkte tutulduğu ve buradan kaçmış olabileceği öne sürülse de bu iddiayı doğrulayan resmi bir açıklama bulunmuyor. Aslanın geçmişine ve olası sahibine ilişkin belirsizlik sürerken, ekiplerin yakalama çalışmaları devam ediyor.