Mustafa Sarıgül, hakkındaki soruşturma sonuçlanıncaya kadar YENİ Parti üyeliğinin askıya alınması için başvuracağını açıkladı. Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Sarıgül'ün partiyi tartışmaların dışında tutma yaklaşımını olumlu karşıladıklarını belirterek, “Şu an YENİ Parti ile bir ilişkisi bulunmamaktadır” dedi.

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Mustafa Sarıgül’ün parti üyeliğini askıya alma kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. Sarıgül’ün söz konusu düşüncesini birkaç gün önce parti yönetimiyle paylaştığını belirten Emre, hakkındaki iddialar nedeniyle partinin tartışmaların odağına yerleşmemesi yönündeki yaklaşımına saygı duyduklarını ifade etti. Emre, iddiaların açıklığa kavuşmasının ardından durumun yeniden değerlendirilebileceğini söyledi.

SARIGÜL: “İDDİALAR ASILSIZ, HİÇBİRİNİ KABUL ETMİYORUM”

Mustafa Sarıgül, kendisi ve ailesi hakkında 16 Ekim 2026’da başlayan soruşturmayla ilgili kamuoyunda bilgi kirliliği oluşturulduğunu ve asılsız iddiaların gerçekmiş gibi sunulduğunu savundu.

Soruşturma dosyasında gizlilik ve kısıtlama kararı bulunduğunu belirten Sarıgül, kişilik haklarına saldıran, soruşturmanın gizliliğini ihlal eden ve yanıltıcı bilgi yayan kişiler hakkında avukatları aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.

Sarıgül, konuya ilişkin açıklamasında, “Soruşturmaya konu olan iddialar asılsızdır. Hiçbirini kabul etmiyorum” ifadelerini kullandı.

“ADALET VE HAKKANİYET BEKLİYORUM”

Hakkındaki iddiaların hukuk çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Sarıgül, “Kimseden merhamet veya ayrıcalık değil, sadece adalet ve hakkaniyet bekliyorum” dedi.

Soruşturma sonuçlanıncaya kadar YENİ Parti üyeliğinin askıya alınması için partinin yetkili organlarına başvuracağını açıklayan Sarıgül, bu kararla partisinin devam eden tartışmaların içine çekilmesini önlemeyi amaçladığını belirtti.