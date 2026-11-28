İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mustafa Sarıgül hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, Özgür Özel ile milletvekilleri Veli Ağbaba, Umut Akdoğan, Burhanettin Bulut ve Gökhan Zeybek hakkındaki dosyaları Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bağımsız Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile milletvekilleri Veli Ağbaba, Burhanettin Bulut, Gökan Zeybek ve Umut Akdoğan hakkındaki dosyalar, milletvekili dokunulmazlıkları nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

SARIGÜL AİLESİ HAKKINDAKİ SORUŞTURMANIN AYRINTILARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Alman vatandaşları K.P. ve M.B.'nin şikâyeti üzerine soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Soruşturmada, yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktardaki paranın aklanmasına yönelik işlemler yapıldığı iddiası araştırılıyordu.

Başsavcılığın açıklamasına göre müştekiler, 80 milyon avroluk bir sözleşme düzenlendiğini, 100 milyon avroluk havale gerçekleştirildiğini ve 1,5 milyon avro değerinde bir tekne satışı yapıldığını ileri sürdü.

Şikâyetçiler ayrıca, kamu gücü ve nüfuzunun kullanılması yoluyla 1 milyar avroluk bir fonun kredi aracılığıyla yurt dışına çıkarılmasının vad edildiğini iddia etti.

Başsavcılık, Mustafa Sarıgül hakkındaki iddiaların ayrı değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceğini ve soruşturma işlemlerinin sürdürüleceğini bildirdi.

SORUŞTURMADA HANGİ SUÇLAMALAR YER ALIYOR?

Sarıgül hakkında hazırlanan tahkikat dosyasında; "suç örgütü kurma", "çocuğun cinsel istismarı", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli cinsel saldırı" suçlamaları yer aldı.

Dosya kapsamında yetkisizlik kararı verilerek soruşturmanın ilgili bölümünün yürütülmesi amacıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verildi.

Söz konusu suçlamalar soruşturma kapsamında ileri sürülen iddialardan oluşuyor. Henüz bu iddialara ilişkin kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmuyor.

MUSTAFA SARIGÜL HAKKINDAKİ DOKUNULMAZLIK TEZKERESİ TBMM'DE

Erzincan Bağımsız Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin tezkere de TBMM Başkanlığına ulaştı.

Tezkere, Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona sevk edildi. Sürecin, Meclis'teki ilgili komisyon tarafından yürütülmesi bekleniyor.

ÖZGÜR ÖZEL HAKKINDAKİ İDDİAYI REDDETMİŞTİ

Soruşturma kapsamında tutuklanan Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül, 4 Kasım'da ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye edilmişti.

Tutukluluğu sırasında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Emir Sarıgül, 30 Ekim'de verdiği ek ifadede babası Mustafa Sarıgül'ün Özgür Özel'e para verdiğini öne sürmüştü.

Özgür Özel ise söz konusu iddiayı reddetmişti.

Soruşturma kapsamında ilgili isimler hakkındaki işlemler ve dosyaların yetkili başsavcılıklar tarafından değerlendirilmesi süreci devam ediyor.