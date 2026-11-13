İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltına alınması kararlaştırılan, ancak yurt dışında bulunduğu belirtilen eski belediye başkanının Murat Hazinedar olduğu açıklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçuna ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında 17 şüpheli hakkında “örgüte üye olma”, “aklama” ve “rüşvet” suçlamalarıyla gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 15’i gözaltına alınırken, diğer iki şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Hakkında gözaltı kararı bulunan kişilerin Ç.K. ve H.M. olduğu öğrenildi.

ESKİ BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANI MURAT HAZİNEDAR DA LİSTEDE

H.M. koduyla belirtilen kişinin kim olduğunu gazeteci Barış Yarkadaş açıkladı. Yarkadaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu kişinin Beşiktaş eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar olduğunu belirtti.

Yarkadaş paylaşımında, "Mustafa Sarıgül soruşturmasında hakkında gözaltı kararı verilen kişilerden biri de CHP’li Beşiktaş Belediyesi eski Başkanı Murat Hazinedar… Hazinedar yurt dışında…" ifadelerini kullandı.

MURAT HAZİNEDAR: ÜLKEME DÖNECEĞİM

Murat Hazinedar ile görüştüğünü belirten Yarkadaş, eski belediye başkanının kendisine yaptığı açıklamayı da paylaştı.

Hazinedar'ın açıklaması şöyle:

"Murat Hazinedar, 'Ülkeme döneceğim. Polis sabah ikametime gitmiş. Benim veremeyecek bir hesabım yok. Daha önce de 400 yılla yargılandım. Mustafa Sarıgül ile tek kuruşluk bir ticari ilişkim yok. Kamuoyunun bildiğinin aksine avukatı da değilim. Biraz sonra kamuoyuna ayrıntılı bir açıklama da yapacağım' dedi."

Yarkadaş, Hazinedar'ın görüşmenin ardından kendisine kapsamlı bir açıklama da gönderdiğini belirterek, "Hazinedar konuşmamızın ardından geniş ve kapsamlı bir açıklama da yolladı." ifadelerini kullandı.

GÖZALTINA ALINAN 15 ŞÜPHELİNİN İSİMLERİ AÇIKLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 kişinin isimleri şöyle:

-Ahmet Tunç AKAN

-Sibel ASLANBAŞ

-Arda Ali CAN

-Rıza Selim DEMİR

-Hülya TURAN

-Meltem ÜLGEZ

-Elif Gülhan ESKİCİOĞLU

-Gamze KILINÇ BÜYÜK

-Alper GÜNDÜZ

-Ramazan ELMAS

-Burak ÇELEBİ

-Mustafa KÖRPE

-Yılmaz GÜNEY

-Remzi ONUK

-Emin ERES