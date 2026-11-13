İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Mustafa Sarıgül soruşturmasında 19 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 15’i gözaltına alınırken, 4 kişinin yurt dışında olduğu öğrenildi.

Sarıgül ailesine yönelik yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 15'i gözaltına alınırken, 2 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Soruşturmanın, “örgüte üye olma”, “aklama” ve “rüşvet” suçlamaları kapsamında devam ettiği belirtildi.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER BELLİ OLDU

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 kişinin isimleri şöyle:

Ahmet Tunç AKAN Sibel ASLANBAŞ Arda Ali CAN Rıza Selim DEMİR Hülya TURAN Meltem ÜLGEZ Elif Gülhan ESKİCİOĞLU Gamze KILINÇ BÜYÜK Alper GÜNDÜZ Ramazan ELMAS Burak ÇELEBİ Mustafa KÖRPE Yılmaz GÜNEY Remzi ONUK Emin ERES

Öte yandan, haklarında gözaltı kararı bulunan Ç.K. ve H.M. isimli iki şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

EMİR SARIGÜL ETKİN PİŞMANLIK HÜKÜMLERİNDEN YARARLANDI

Soruşturma kapsamında aile üyeleriyle birlikte tutuklanan Emir Sarıgül'ün, cezaevine gönderilmesinin ardından etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığı belirtildi.

Sarıgül'ün 30 Ekim tarihinde verdiği ek ifadede, babası Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e para verdiğini ileri sürdüğü aktarıldı.

Özgür Özel ve beraberindeki isimlerin ise söz konusu iddiaları reddettiği belirtildi.

Bugüne kadar üç kez ifade verdiği belirtilen Emir Sarıgül, 4 Kasım'da hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye edildi.