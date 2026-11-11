Donald Trump'ın, 20 Ocak 2021'deki başkanlık devir teslim töreninde halefi Joe Biden'a bıraktığı mektubun tam içeriği ortaya çıktı. Biden'ın 17 Kasım'da yayımlanacak yeni kitabı "Promise Me, America"da yer alan mektup, iki lider arasındaki devir teslim sürecine ilişkin dikkat çeken ayrıntıları gün yüzüne çıkardı. Seçim sonuçlarına itiraz veya siyasi saldırı içermeyen mektubu değerlendiren Biden, "Sanki iki farklı Donald Trump vardı" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, görevden ayrılırken selefi Joe Biden'a Oval Ofis'te bıraktığı mektubun içeriği yıllar sonra kamuoyuna yansıdı. Biden, 20 Ocak 2021'de gazetecilere yaptığı açıklamada Trump'ın kendisine “çok cömert bir mektup” bıraktığını söylemiş, ancak mektubun içeriğini bugüne kadar paylaşmamıştı.

The New York Times gazetesinin incelediği mektup, Biden'ın yeni kitabı Promise Me, Americada yeniden yayımlandı. 20 Ocak 2021 tarihini taşıyan ve üzerinde “46'ya” ifadesi bulunan bir zarfın içinde bırakılan mektup, Biden'ın ABD'nin 46'ncı başkanı olmasına gönderme yapıyor.

Beyaz Saray'ın resmi antetli kâğıdına, Trump'ın imzasını attığı siyah Sharpie kalemle yazılan mektup, eski başkanın Biden ve 2020 seçimleri hakkındaki kamuoyu açıklamalarından farklı bir üslup taşıyor. Trump mektubunda Biden'ı eleştirmiyor, seçim sonuçlarını sorgulamıyor. Bunun yerine başkanlık makamının önemine, Beyaz Saray'daki görevin sorumluluğuna ve Biden'ın Amerikan halkına bağlılığına vurgu yapıyor.

Trump, mektubunda şu ifadeleri kullanıyor:

“Birçok başkan gelip geçti ve sadece Cumhuriyetçi veya Demokrat olarak yönettiler. Büyük ölçüde tarihi değiştiremediler, sadece amansız akıntısına kapıldılar. Bu sizin başınıza gelmeyecek, çünkü Amerikan halkını ne kadar sevdiğinizi biliyorum.”

BİDEN: “SANKİ İKİ FARKLI DONALD TRUMP VARDI”

83 yaşındaki Biden, kitabında mektubun kendisinde yarattığı şaşkınlığı da anlattı. Trump'ın kendisine yönelik siyasi söylemleriyle mektuptaki sıcak ifadeleri arasındaki zıtlığa dikkat çeken Biden, durumu “iki Donald Trump'a sahip olmak gibi” sözleriyle değerlendirdi.

Biden, Trump'ın “demokrasimizi derinden istikrarsızlaştırdığını” ve başkanlar arasındaki geleneksel görüşmeyi gerçekleştirmediğini belirtti. Buna rağmen mektupta kendisine eski bir dosttan gelmiş gibi sıcak dilekler iletildiğini kaydeden Biden, “Yine de işte buradaydı, bana eski bir dosttan geliyormuş gibi sıcak sözlerle en iyi dileklerini gönderiyordu” ifadelerini kullandı.

TRUMP, 2020 SEÇİMLERİ BOYUNCA BİDEN'I HEDEF ALMIŞTI

Trump, 2020 başkanlık seçimleri sürecinde Biden'a yönelik sert açıklamalarda bulunmuş, onu Amerikan tarihinin “en kötü adayı” olarak nitelendirmişti. Biden'ın seçilmesinin ülke genelinde şiddeti artıracağını öne süren Trump, rakibinin zihinsel yeterliliğini sorgulamış ve yolsuzlukla suçlamıştı.

Biden'ın seçimi kazanmasının ardından sonuçlara itiraz eden Trump, seçimlerin hileli olduğu iddiasını sürdürmüş ve 6 Ocak 2021'de Kongre binasına düzenlenen baskının ardından Biden'ın yemin törenine katılmamıştı.

Trump, seçimlere ilişkin iddialarını sonraki yıllarda da dile getirmeyi sürdürdü. Beyaz Saray Sözcüsü Stephen Cheung da Biden'ın başkanlık dönemine ilişkin eleştirilerde bulunarak, Trump'ın başkanlık görevini daha iyi yürüttüğünü savundu.

BİDEN, TRUMP'IN OVAL OFİS'TEKİ SÖZLERİNİ DE ANLATTI

ABD'nin eski Başkanı Joe Biden, yakında yayımlanacak anı kitabında Donald Trump ile 2024 seçimlerinin ardından Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmenin ayrıntılarını paylaştı. Biden, Trump'ın görüşme sırasında kendisine oldukça samimi ve dostane bir üslupla yaklaştığını belirterek, iki lider arasındaki sohbetin yaklaşık iki saat sürdüğünü aktardı.

Biden'ın anlatımına göre görüşme, seçimlerden sekiz gün sonra gerçekleşti. Biden ve eşi Jill Biden, seçilmiş başkan Trump'ı Beyaz Saray'daki Diplomatik Kabul Salonu'nda karşıladı. Ardından Trump, Biden ile özel kalem müdürleri Jeff Zients ve Susie Wiles'ın da katıldığı görüşme için Oval Ofis'e geçti.

Biden, Trump'ın görüşmenin başında son derece konuşkan ve samimi bir tavır sergilediğini belirtti. Trump'ın kendisine, “Biliyor musun Joe, siyaset olmasaydı, bence çok iyi arkadaş olurduk” dediğini aktaran Biden, bu sözler karşısında şaşırdığını ifade etti.

Trump'ın bununla da kalmayarak, “Evet, siyaset olmasaydı, tüm zamanımızı birlikte golf oynayarak geçirirdik” dediğini aktaran Biden, eski rakibinin istihdam yaratma konusundaki performansını da “olağanüstü” olarak nitelendirdiğini kaydetti.

BİDEN'IN KİTAP TANITIMI SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE SINIRLANABİLİR

Haberde ayrıca Biden'ın kitap tanıtım sürecine ilişkin sağlık sorunlarına da değinildi. Eski başkanın prostat kanseri tedavisi gördüğü ve bu nedenle kitap tanıtımı kapsamında planladığı kadar çok etkinliğe katılamayabileceği aktarıldı.