Kahramanmaraş’takı termik santraller ölüm saçıyor... Özel sektörün işlettiği Afşin’deki 2 termik santralde gerekli önlemler alınmadığı için hem toprak hem halk zarar görüyor. Kanser hastalıkları bitmek bilmiyor.

ANKA- Kahramanmaraş Afşin-Elbistan’da yerleşim alanları yakınında bulunan ve özel sektör tarafından işletilen termik santraller, halkın hayatını kabusa çevirdi. Santral yakınında ikamet eden vatandaşlar, santral bacasından çıkan gaz ve kül nedeniyle tarım arazilerinin zarar gördüğünü, hastalıkların arttığını anlattılar. Greenpeace Avukatı Gökhan Candoğan, santralin özelleştirme sürecinde hedeflenen çevresel yatırımların yapılmadığını belirtirken, yöre sakinlerinden bir kişi, çocuğunun 5 yaşındayken lösemiye yakalandığını söyledi.

NE BAĞ KALDI NE BAHÇE

Başka bir yurttaş ise 3 kardeşini akciğer kanserinden kaybettiğini bildirdi. Üstelik bölgede yeni bir termik santral ünitelerinin yapılmasına yönelik projeler olduğunu dile getiren vatandaşlar, çevre mevzuatına aykırı çalışan santraller için dava açtıklarını da kaydetti.

Yapılan açıklamada “ÇED raporlarında burada yeniden bağlar, bahçeler yetişeceği, ormanlar oluşturulacağı belirtiliyor. Ancak uygulamada bunun örneğini göremiyoruz. İlk dönemlerde dikilen ağaçlar gelişmedi, bir metreyi geçemedi. Eskiden burada üzüm bağları, elma bahçeleri vardı. Altınelma köyü elmasıyla meşhurdu. Şimdi bir tane elma bulamazsınız. Termik santrallerin ekolojik çevreye verdiği zarar bitki örtüsünü de etkiliyor. 50 yılda 400 bin arazi zarar gördü” denildi.